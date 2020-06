Körülbelül 2000 emberrel utazik az F1 Ausztriába

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója a német RTL vendége volt, és megerősítette, hogy az F1 „kicsivel több, mint 2000 emberrel” vesz majd részt a Forma-1 2020-as szezonjának első két versenyén, az ausztriai Spielbergben – számolt be a Motorsport-Total.com.

Marko, aki a Red Bull részéről vezette a tárgyalásokat a helyi és országos hatóságokkal azt is elmondta, a nézők számára „nem lesz sokkal másabb, mint a megszokott” a futam.

A hétvége menetrendjen maximálisan azonos lesz a hagyományos versenyhétvégékkel. „A lebonyolítás teljesen ugyanaz lesz. A Forma-1-es résztvevőknek még könnyebb is lesz, mert nem kell a sajtóval és a médiával foglalkozniuk, az összes előzetes programot törölték.”

Arról azonban Marko elmondásával ellentétben még továbbra sem döntöttek, hogy a sajtó részvevői részt vehetnek-e a 2020-as szezon első versenyein, és ha igen, mekkora létszámmal.

Marko arra számít, hogy körülbelül 1600 ember fog érkezni a Forma-1-es csapatoktól, és az utánpótlássorozatoktól, emellé érkeznek a helyi szervezők, versenybírók, körülbelül 500-an.

Az F2 és az F3 az összes európai futamon követi az F1-et, Marko korábban azt nyilatkozta, nem is akarnák máshogyan megtartani a futamokat, mert a fiataloknak a szuperlicenszpontjaikra, nekik meg utánpótlásra van szükségük.

Alpha Tauri factory reopening Fotó készítője: AlphaTauri

Az egyetlen terület, amelyre nem tudták ráhúzni a kötelező maszkviselés, és távolságtartási szabályokat, az a verseny közbeni kerékcserék esete, amire egyszerűen nem tudtak külön szabályokat hozni.

Marko ugyanakkor nem számít arra, hogy ott, a helyszínen a koronavírus nagy problémát okozna majd, mivel folyamatosan tesztelik már most is a csapatok az utazó csapat tagjait, és a gyárakban is szigorú szabályok szerint térhettek vissza.

