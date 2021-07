Koronavírusos lett a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown

Bár Európa lassan kilábál a koronavírus-járványból a sikeres oltóprogramoknak köszönhetően, a negyedik hullám veszélye továbbra is valós, így a Forma-1-es csapatok sem álltak le a tavaly megkezdett sűrű tesztelési programjukkal, amelynek célja, hogy megőrizzék az F1-es „buborékban” dolgozó csapattagok egészségét.

A McLaren csütörtök délután jelentette be hivatalosan is, hogy a legutóbbi kötelezően előírt tesztelési kör során a csapat vezérigazgatója, Zak Brown - aki már a hét eleje óta Silverstone-ban tartózkodik, és részt vett a Max Mosley életéről szóló film bemutatóján is - valamint még két további munkatársuk produkált pozitív tesztet.

A brit szabályoknak megfelelően elkülönítették őket, és a McLaren közleménye szerint senki nem volt közelebb kapcsolatban a csapat pilótáival, Lando Norrisszal és Daniel Ricciardóval az elmúlt napokban.

A McLaren azt is hozzátette, hogy a csapat versenyhétvégéjét nem befolyásoljak az újabb pozitív esetek. Lando Norris a 2021-es szezon előtt maga is átesett a víruson.

A második osztrák versenyhez hasonlóan a most hétvégi Brit Nagydíjat is teltház előtt fogják megtartani, ami még Lewis Hamiltont is aggasztja, hiába van szó a hazai versenyéről.