"Körforgalom" kerülhet a vietnami F1-es pályába

Vietnam jövőre debütál a Forma-1-ben, mely egy újabb mérföldkő lesz a kategória számára. A versenyzők egy teljesen új versenypályán lendülhetnek majd akcióba, amiről már láthattunk pár tervet, de a végleges verziót egyelőre nem. A következő hónapokban azonban fel fognak gyorsulni az események, mivel a szervezőknek tartaniuk kell a terveket.

Nem meglepő módon a pályát az a Hermann Tilke tervezi, aki korábban Szingapúrban, Abu Dhabiban, Szocsiban, Koreában és Azerbajdzsánban is hasonló feladatot látott el az új pályák megépítése kapcsán. A rajongók közül nem mindenki rajong ezekért a pályákért, többek között a nagyobb aszfaltozott bukóterek miatt sem.

A SunSport egy évvel ezelőtt elsőként számolhatott be arról, hogy a Forma-1 főnökei Hanoiba utaztak, hogy megvizsgálják a verseny megrendezésének lehetőségét, mielőtt az F1 tulajdonosa, a Liberty Media novemberben aláírta volna a szerződést a helyiekkel, melynek értelmében Vietnam is részese lesz a naptárnak a következő években.

A képek között ott van a "körforgalom" is

Az év elején meg is kezdődtek a munkálatok a helyszínen, mely tartalmazni fog néhány újdonságot. A nemrég kiadott grafikák kapcsán sokan elmehettek az igazi részletek mellett, melyek között szerepel egy körfogalom is, ami igazi extra lehet a Forma-1-ben, mivel egy pálya sem tartalmaz hasonlót a naptárban. Ez főként a rajongók számára lehetne érdekes, és nemcsak azt autók közelsége szempontjából, hanem mert ez egy olyan széles zónának tűnik, ahol az előzés is lehetséges lehet.

