Korábbi Renault-mérnök: „Egy újabb remek ember távozik, mindenki vonja le a következtetést”

Miközben az Alpine néhány éve még az élcsapatokra való felzárkózást tűzte ki célul, és ott volt nekik a 100 futamos tervük, addig mostanra már annak is örülnek, ha egyáltalán pontot tudnak szerezni egy futamon.

Az istálló a tavalyi év közepe óta szinte a teljes vezetőségét lecserélte, Otmar Szafnauer, Pat Fry és Alan Permane is elhagyta őket, majd az idei év elején a technikai részleget vezető személyek is felmondtak. Erre most jön még Ocon távozása is, melynek pontos okait persze nem ismerjük, de vélhetően a csapat gyenge teljesítménye és a házon belüli konfliktusok is szerepet játszottak.

Mark Lane, aki korábban mérnökként dolgozott a Renault-nál, két ízben is reagált Ocon távozásának hírére. Személyes szinten elmondta, hogy élvezte a franciával közös munkát és minden jót kíván neki a folytatásra, másrészt viszont némileg odaszólt az Alpine-nak.

„Csak a legújabb azon remek emberek közül, akik elhagyják ezt a csapatot. Mindenki vonja le a maga következtetését” – írta közösségi oldalán Ocon távozásának bejelentéséhez.

Az Alpine istállója mintha valóban szétesőben lenne, sorra hagyják őket el a jó szakemberek, látszólag fejetlenség uralkodik náluk, miközben nemrég már arról pletykáltak, hogy Flavio Briatore is visszatérhet hozzájuk. Jelen állás szerint pedig nehéz elképzelni, mikor lesz ebből a csapatból valaha is olyan bajnokesélyes gárda, mint azt a 2016-os gyári szintű visszatéréskor ők vizionáltak.

Ki lehet majd Ocon utódja? Ennek próbáltunk utánajárni kicsit részletesebben.