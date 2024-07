Korábbi Red Bull-pilóta: „Szívszorító volt látni Perezt, amit látunk, az komolyan rossz!”

Sergio Pérez az Emilia-Romagna Nagydíj óta a dobogó közelében sem állt, ami miatt a mexikói a másodikról a hatodik helyre csúszott vissza a bajnokságban. „Az egész világ csodálkozik, hogy miért adtak neki új szerződést. És hogy miért nem váltják le” - mondta Robert Doornbos a Motorsport.com holland kiadásá-ónak.

„Mert amit Pérez jelenleg mutat, az nem Red Bullhoz méltó. A múltban senki sem kapott annyi időt, mint amennyit most ő kap. A Red Bullnál nagyon küzdenek azzal, hogy mit kezdjenek vele". Voltak olyan juniorok, akiket az A-csapatba léptettek elő, majd a szezon közepén lefokozták őket, hogy valaki másnak esélyt adjanak.”

„De Pérez helyzete nyilvánvalóan kicsit más” - mutat rá a korábbi F1-es pilóta arra, hogy a guadalajarai versenyző rengeteg szponzori pénzt hoz a csapatnak.

„Az előző években a Red Bull nagy előnyben volt a mezőny többi tagjával szemben, így nem volt baj, ha Pérez három tizeddel lassabb volt Maxnál. De most már az összes többi csapat is versenyképes. Így most ez a három tized lehet a különbség az első vagy a hatodik hely között. Csak már nem három tizeddel van lemaradva...”

„Hat vagy hét futam óta nagyon messze van lemaradva. Különösen az időmérőn, ami azt eredményezi, hogy kevesebb esélye van a pontszerzésre, ami ebben a versenyképes mezőnyben azt is jelentheti, hogy egyáltalán nem szerez pontot.”

A Motorsport.com úgy értesült, hogy Pérez szerződésében szerepel egy olyan záradék, miszerint a nyári szünet kezdetén nem lehet 100 pontnál több a lemaradása Max Verstappen mögött a bajnokságban a jelenlegi lemaradása 137 pont a holland mögött.

Egy másik záradék arra vonatkozik, hogy Pérez nem lehet ötnél több pozícióval Verstappen mögött, bár nem teljesen világos, hogy ez a pilóták bajnoki tabelláján elfoglalt öt pozícióra vonatkozik-e, vagy arra, hogy három egymást követő versenyen nem végezhet ötnél több pozícióval Verstappen mögött. Pérez a tabellán jelenleg a hatodik helyen áll, míg az elmúlt három futamból csak Ausztriában végzett öt helyen belül Verstappenhez képest, miután a regnáló világbajnok a versenyen defektet szenvedett, amikor összeütközött Lando Norrisszal.

Ha Doornbos lenne a Red Bull Racing főnöke, akkor Pérez távozása a csapattól küszöbön állna. „Nekem úgy tűnik, hogy a csapat vezetőségeként most azt kellene mondanod: aktiváljuk azokat a záradékokat, amelyeket a szerződésébe foglaltunk. Mert mi másért lennének benne a szerződésben? Okkal vannak benne. És amit jelenleg látunk, az komolyan rossz.”

„Persze Pérez számára ez sajnálatos lenne. De a sport a legmagasabb szinten nagyon kemény tud lenni, és a Forma-1-ben csak 20 hely van. Vagy eszel, vagy megesznek. Szerintem elég időt adtak neki, és most már tényleg lépniük kellene, mert a Red Bull számára is nagyon fontos, hogy megnyerje a konstruktőri bajnokságot.”

Pérez a múlt vasárnapi Brit Nagydíjon a 17. helyen végzett, miután egy nappal korábban megpördült a Q1-ben. „Szégyelltem magam miatta, amikor láttam, hogy a kavicságyban áll, és hallottam, hogy azt kérdezi, hogy ki lehet-e tolni a kavicságyból. Ez szívszorító volt. Egy élsportolót láttunk, aki teljesen elvesztette az irányt. Éreznie kellett, hogy elveszíthette a maradék jó hírét is a csapatnál.”

Ha a Red Bull úgy dönt, hogy félreállítja Pérezt, akkor kinek kell elfoglalnia a Verstappen melletti helyet?

„Ez az, amivel a Red Bull most igazán küzd. Mert természetesen teljesen más forgatókönyvre számítottak, arra, hogy Daniel Ricciardo fogja nehezíteni Cunoda Júki dolgát az RB-nél. De ezt még mindig nem láttuk. Ezért igazságtalan lenne előléptetést adni neki, még akkor is, ha esetleg jobban teljesítene, mint Pérez” - mondta Doornbos.

„Én Liam Lawsont választanám” - mondta a Red Bull és a Minardi korábbi versenyzője. „Ha csütörtökön Silverstone-ban jó tesztje lesz az RB20-assal, akkor tegyük be! Vagy adjunk esélyt Júkinak a Red Bullnál, ami nagyon jó lenne a Hondának. Másrészt: a Red Bull Racingnél vezetni egészen más nyomással jár, mint az RB-nél. És aki tudja, hogyan kell ezt kezelni, az Daniel Ricciardo. Szóval igen, ez egy nagyon nehéz döntés. Nem szeretnék az ő helyükben lenni.”

Annak ellenére, hogy Cunoda idén általában jobban teljesített, mint Ricciardo, a Red Bull úgy tűnik, nem tekinti a japán pilótát jelöltnek a topcsapatukban való ülésre.

„Ez határozottan furcsa” - ismerte el Doornbos. „De Júkinak néha borzalmas hétvégéi is vannak. Összességében lehet, hogy nagyon pozitív éve van, de az utóbbi időben voltak olyan őrült hétvégéi is, amelyek miatt a Red Bull kételkedik benne.”

Doorbos szerint azonban valamit tenni kell: „Ha nem tesznek semmit, nagyon nehéz lesz megszerezni a konstruktőri bajnoki címet, tekintve, hogy a McLaren két pilótával minden alkalommal sok pontot szerez. Ha pedig lemaradnak a bajnoki címről, akkor azért fogják magukat ostorozni, mert a Red Bull elképesztő szériát érhetne el el a zsinórban harmadik konstruktőri címmel. És ez is nagy üzlet. Feltételeznénk, hogy Pérez szponzorpénzével nem tudna versenyezni, ha csak ezért tartanák még mindig az ülésben.”

