Korábbi F1-es pilóta: A Mercedes az új Ferrari

A csillagosok az idei szezonban sem tűnnek sokkal versenyképesebbnek, mint tavaly vagy 2022-ben, és a legnagyobb probléma az, hogy látszólag még mindig nem tudják pontosan, miért vannak ilyen nehézségeik.

Bár Szuzukában állítólag rájöttek néhány dologra, az eredmények összességében így is csalódást keltőek voltak, Danner pedig nem tudott sok szép dolgot elmondani a csapatról, amikor a Mercedes helyzetéről kérdezték őt. Sőt, igazából elég keményen fogalmazott.

„Egy katasztrófának vagyunk szemtanúi” – kezdte értékelését a német. „És nemcsak Hamilton szemszögéből, aki a belét is kidolgozza a pályán a semmiért, de természetesen a csapat tekintetében is. A Verstappen-korszak előtti éveket ők dominálták, de Toto Wolff már azt sem tudja igazán, mit kéne mondania.”

„Egyrészről ott van, hogy »igen, egek, borzalmasak vagyunk«, aztán meg azt mondja: »Nos, valójában egészen jók voltunk Szuzukában.« Amikor én ezt meghallottam, arra gondoltam, hogy talán egy másik futamot látott, mert a realitás egészen más volt.”

Danner szerint a Ferrari eközben szép fejlődést tudott elérni, a Mercedes pedig kezd beleesni azokba a hibákba, amelyekbe az olaszok is beleestek a korábbi, kevésbé sikeres éveikben. „A Ferrari fejlődött, a Mercedes pedig a 2024-es szezon Ferrarija. Hogy miért? Mert amikor van egy rosszul vezethető és nem túl gyors autóm, akkor olyan stratégiai döntések jönnek, amelyek teljességgel rosszak.”

„És ez miért van? Mert legalább abban reménykedem, hogy a versenyzés istenei és a szerencse, a biztonsági autó vagy valami bármi más révén jól jövök ki az egészből. A Ferrarinál pontosan ez volt tavaly, de csúnyán kikaptak. »Nem tudják, mit csinálnak.« Igen, szándékosan hoztak ilyen döntéseket, mert nem volt más lehetőségük.”

Danner szerint a Mercedes szuzukai taktikázása is csak azt mutatta meg, hogy mennyire elkeseredettek a csapatnál. „A Mercedes már egy kör után kereket cserélt. Feltették a keményeket és hasonlók. Nem is kell részletekbe bocsátkoznom. Elkeseredett lépés volt. Mindez annak a példája, hogy mennyire reményvesztett most a helyzetük” – zárta a témát Danner.

