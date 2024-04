Korábbi csapattulajdonos az imolai fekete hétvégéről: „Számomra Senna még mindig él”

A jövő héten lesz 30 éve, hogy Roland Ratzenberger és Ayrton Senna életét vesztette Imolában, és ennek a szomorú évfordulónak az apropóján a pálya külön megemlékezéssel készül, amelyen többek között ott lesz Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója is.

„Május 1-jét teljes egészében Senna és Ratzenberger tragikus halálának szenteljük” – mondta Minardi. „Beszéltünk Ratzenberger szüleivel, és együtt úgy döntöttünk, hogy mindkét versenyzőről egyazon napon szeretnénk megemlékezni. A pálya múzeumában kiállítjuk majd Senna Williamsét és néhány általa viselt sisakot.”

„Emellett Sennáról készült festményekből is lesz egy kiállítás, majd pedig bemegyünk a pálya belső részére, ahol olasz és brazil papok társaságában fogunk emléket állítani mindkét pilóta előtt.”

Az 1994-es események hatására számos biztonsági intézkedés indult meg a Forma–1-ben, hiszen a pályákon és az autókon is rengeteget változtattak. Mindez pedig a mai napig folytatódik például a glória kifejlesztésével, Minardi pedig úgy véli, Senna öröksége ennek következtében is fennmarad.

„Tanulmányt kéne készíteni arról, Ayrton Senna miért annyira ismert még 30 évvel a halála után is nemcsak az idősebb emberek, de az őket követő generációk körében is. Senna generációról generációra él tovább, és nemcsak amiatt, mert az emberek emlékeznek rá, hanem azért is, mert érdeklődnek iránta.”

„Úgy tűnik, mintha Senna tegnap halt volna meg, én így gondolom. Sőt, számomra Senna még mindig él, már csak azért is, mert a halálának olyan nagy hatása volt a sportra. És itt az F1 mellett a kisebb kategóriákról is beszélek. Számos biztonsági változtatás történt, és ezért rendkívül hálásnak kell lennünk.”

„Én is jelen voltam azon a tragikus napon, amikor elhunyt, és az továbbra is karrierem legrosszabb napja maradt. Ennek hatására van az, hogy a különböző generációk pilótái biztonságos autókban ülhetnek, így az én szememben Senna még mindig életben van” – zárta gondolatát Minardi.