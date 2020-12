„Korábban ki sem állhattuk egymást Verstappennel”

Leclerc domináns F2-es szezon után érkezett az F1-be 2018-ban, és egyből le is nyűgözte az Alfa Romeo Saubert. Már egy év után felkerült a Ferrarihoz, de hamar megmutatta, hogy oda kell majd rá figyelni a következő években.

A pilóta elismerte, hogy emiatt talán egy kicsit jobban magába zárkózott személyes szinten, de azt azért tagadta, hogy arrogáns lenne. „Az egyetlen kritika, ami zavar engem, az az, amikor azt mondják, hogy arrogáns vagyok, mert tudom, hogy nem változtam.”

„Az édesapám és Jules Bianchi megtanították nekem, hogy maradjak két lábbal a földön. Versenyzőként szinte mindenki a barátod akar lenni, de néha le kell zárni ezeket a helyzeteket. Az viszont komolyan érint, amikor valaki arrogánsnak nevez engem” – ismételte Leclerc.

A monacói emellett kitért a sokak által gyakran felhozott rivalizálásáról is Verstappennel. Ők ketten többször is találkoztak 2019 folyamán a pályán, de már korábban is ez volt a helyzet. „Korábban ki sem állhattuk egymást, de idővel érettebbek lettünk és beszélgetünk egymással.”

„Van előrelépés. Igazából ő is egy rendes srác, de amikor felkerülnek a sisakok, akkor ugyanaz a rivalizálás folytatódik, amely már a gokartos időszakban is megvolt közöttünk” – zárta gondolatát Leclerc.

Csak gondoljunk bele, hogy mi lenne akkor, ha ők ketten a világbajnoki címért mehetnének…

