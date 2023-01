Komolyan megújulhat a Red Bull festése – vagy csak játszadoznak velünk?

A címvédő alakulat jövő hét pénteken fog bemutatót tartani New Yorkban, de azt nem lehet pontosan tudni, mivel is készülnek az eseményre. Kérdéses, hogy az RB19 lesz-e ott a helyszínen, vagy inkább csak a tavalyi modellről rántják le a leplet az idei külsővel.

A testvércsapatuk, az AlphaTauri már megerősítette, hogy ők csak a festést mutatják majd be a maguk eseményén, amely egyébként február 11-én lesz, így könnyen előfordulhat, hogy a Red Bull is ezt az utat választja.

Ez pedig azért is tűnik logikusnak, mert nehéz lenne elképzelni, hogy már most majdnem készen lennének az idei modelljükkel, és ők amúgy is szeretik az utolsó pillanatokig húzni a fejlesztést. Tavaly is ugyanezt láthattuk, amikor a bemutatón egy F1-től kapott alapautót harangoztak be, miközben a valódi modelljük csak Bahreinben mutatkozott be.

Érdekes azonban, hogy a Red Bull a mostani bejegyzéshez ezt írta: „2023 – egy üres vászon.” Ezek alapján tényleg azt hihetnénk, hogy idén talán egy jelentősebben megújult külsejű autóval állnak majd elő, de az utóbbi évek ennek az ellenkezőjét sugallják.

Christian Hornerék ugyanis előszeretettel vetettek be ideiglenes festéseket teszteken, bemutatókon vagy bejáratásokon, és könnyen lehet, hogy most is valami ilyesmiről van szó. Az utóbbi években egyébként is kisebb divattá váltak az álcafestések, melyekkel az autó fontos részeit igyekeznek eltakarni a kíváncsiskodó szemek és fotósok elől.

Bárhogy is lesz, és bármire is utal a Red Bull mostani bejegyzése, egy hét múlva remélhetőleg már okosabbak leszünk.

