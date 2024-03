"Komoly változások" jöhetnek a Red Bullnál német lapértesülések szerint

A Christian Horner ellen benyújtott panasz története körül kirajzolódott egy nagyobb ívű történet, ami a Red Bull GmbH-n belüli hatalmi harcról szól. Ennek legújabb fejezeteként a német Bild szerint a vállalat thai többségi tulajdonosának egy rokona a vállalat főhadiszállásába tette át székhelyét, hogy folyamatosan jelentsen arról, ami ott történik, a lap szerint külön figyelmet szentelve a Horner-ügynek.

Állításuk szerint a „kém” a Red Bull minden egyes részlegét megvizsgálta korábban, most került sor a salzburgi főhadiszállásra. Az osztrák kisebbségi tulajdonosok attól tartanak, hogy a thaiföldiek – akik eddig főleg a háttérben húzódtak meg – „komoly változásokat” akarnak végrehajtani, ezért folyik a vizsgálat. Hogy mit értenek komoly változások alatt, az nincs kifejtve a cikkben.

A Bild azt is állítja, hogy a „kém” a Red Bull Racing Milton Keynes-i üzemét nem látogatta még meg, de nem kizárható, hogy ez is meg fog történni, miután Christian Hornert, a csapatfőnököt egy – azóta felfüggesztett – női alkalmazott helytelen viselkedés bepanaszolta, azonban az ennek kivizsgálására felkért külsős ügyvéd – akinek függetlenségét többen megkérdőjelezték – nem talált semmi kivetnivalót az esetben.

A női alkalmazott, aki a panaszt tette, azóta, mint kiderült, egy új ügyvédet fogadva fellebbezett az eredmény ellen és egyes hírek szerint még az FIA etikai bizottságát is megkereste, amit a szövetség hivatalból nem tud megerősíteni. Az is kiderült mindeközben, hogy Max Verstappen szerződésébe titokban kerülhetett be a záradék, miszerint szabadon távozhat, amennyiben Helmut Markót elküldik – erről itt írtunk részletesebben.