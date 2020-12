Komoly újításokkal készül a Red Bull 2021-re

Bár 2021-re komoly fejlesztési befagyasztások vannak érvényben a koronavírus-járvány miatti költségcsökkentés gyanánt, egyes alkatrészeket szabadon lehet módosítani. Az aerodinamikai elemek mellett különleges fejlesztési zsetonokkal más részein is módosíthatnak a csapatok az autónak.

Az alapvető részei az autónak két zsetont érnek, míg a kisebbek csak egyet. Max Verstappen nemrég elismerte, hogy nagy gyengeségei vannak az autónak, amiket a következő idényre fognak kijavítani, míg a Red Bull Racing is elég nagy felújításra utalt.

A csapatfőnök, Christian Horner elmondta, hogy bár sok dolgot fognak átvinni, így is komolyabb módosításokat fognak rajta elvégezni: „Azt mondanám, hogy az RB16B-nek úgy 60 százaléka az idei autó lesz.”

„Ahogy minden autónál, nekünk is sok olyan elemünk lesz, amiket jövőre is használunk majd. Tudjuk, hol maradunk el az ellenfelektől, ezekre fogunk a télen összpontosítani. A Mercedesnek nagyon erős csomagjuk lesz 2021-ben is, de a rendelkezésünkre álló eszközökből és adatokból igyekszünk a legtöbbet kihozni.”

Bár az idei Red Bull aerodinamikai hibáktól szenvedett, Horner reméli, hogy ezeket elegyengethetik még úgy is, hogy az autó mechanikai alapjai változatlanok maradnak: „Szerintem a karosszéria nagyrészt ugyanaz marad, a felfüggesztés nyilván, de szerintem a váltó is.”

„Gyakorlatilag csak a kocsi „ruhája” lesz az, ami változik, az aerodinamikai felületek. Mivel 2021-től belépünk a költségvetési plafon világába, célzottabban kell majd fejlesztenünk. Új kihívás lesz a következő év, de szerintem az alapok már most is elég jók, az elmúlt pár hónapban igen közel kerültünk a Mercedesekhez, ez pedig nagyon bíztató.”

