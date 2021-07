Komoly fejlődés előtt az Aston Martin: "Amit csinálunk, az klasszikus fejvadászat"

A tavaly még Racing Pointként versenyző Aston Martin az aero-szakember Dan Fallows után nemrégiben a technikai műveletekért felelős Andrew Alessit is leigazolta a Red Bulltól.

A silverstone-i csapat célja nem kevesebb, mint létszámának megduplázása az előttünk álló hónapokban. "Rövid távon folyamatosan növekedni fogunk" - mondta Otmar Szafnauer csapatfőnök.

"405 emberről indultunk, most nagyjából 550-en vagyunk. A terv az, hogy hamarosan 750-nél is többen legyünk."

"Ehhez további 200-250 ember felvételére lesz szükség. 150-en már csatlakoztak hozzánk, olyanok, akik hozzánk hasonló észjárással rendelkeznek, és akik máris segíteni tudták a csapat munkáját."

"A felvétel során ügyelnünk kell arra, hogy aki csatlakozik hozzánk, ugyanazokkal a célokkal és szenvedéllyel rendelkezzen, és ugyanazokat az elveket vallja a jövővel kapcsolatban, mint mi."

Szafnauert arról is kérdezték, hogy a más csapatoktól érkező szakemberek leigazolása inkább klasszikus értelemben vett fejvadászat eredménye-e, vagy pedig a költségsapka bevezetésének következménye.

"Inkább az előbbi, mint utóbbi. Van még néhány kulcspozíció, ami betöltésre vár, és néhány olyan is, ahol hamarosan bejelentés várható."

A nívós pozícióban lévő szakemberek leigazolása ugyanakkor magában hordozza azt a kockázatot, hogy az illető a titoktartásra vonatkozó pontok betartása miatt még jó ideig nem csatlakozhat új csapatához.

"Ezzel még nem foglalkoztunk, de bőven lesz rá időnk. Az utóbbi három hét meglehetősen zsúfolt volt" - mondta Szafnauer, aki elmondta, hogy az igazolások a technikai igazgató Andrew Green tervei szerint zajlottak.

"Az efféle stratégiai döntésekért ő felel, ám nem egy személyben. Egy-egy szakember leigazolása előtt hosszas beszélgetéseket folytatunk az érintettekkel annak érdekében, hogy meggyőződjünk az együttműködés sikerességéről."

"400 főről 800-ra nőni nagy ugrás, így a csapat egyéb területein is növekedésre van szükség: az IT- és a HR-részleg is nagyobbá válik majd."

Sennához hasonló jelenséggé nőheti ki magát Verstappen?