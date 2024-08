Komacu: Badarság Bearmant Mazepinhez hasonlítani...

Élénken él a Forma-1-rajongók fejében a Nyikita Mazepin-időszak. Mint ismert, a fiatal orosz pilóta a Forma-2-ből fellépve a Haasnál kapott lehetőséget Mick Schumacher oldalán, ám a nagyobb autótöréseken kívül nem sikerült maradandó élményt nyújtania a teljesítményével.

Az orosszal kapcsolatban gyakran elhangzott, hogy a pénze nélkül nem kerülhetett volna be a Forma-1-be, és most hasonló kritikákkal kell Oliver Bearmannak is megküzdenie, aki a Forma-2-ben a mezőny hátsó felében várja a folytatást. Komacu ugyanakkor nem fél a fiatal tehetség alkalmazástól.

„Bíznod kell a versenyzőidben, és el kell érned, hogy jól érezzék magukat. Akkor majd teljesíteni fognak” – jelentette ki Komacu azok után, hogy biztossá vált, a Haas 2025-ben a Bearman-Ocon párossal fog nekivágni a szezonnak.

„Esteban határozottan rendelkezik a tehetséggel és a megfelelő munkamorállal” – folytatta a japán az Auto Motor und Sportnak. „Nagyon szeretett volna a projektünk részese lenni. Még mindig fiatal, és van mit bizonyítania.”

„A mi feladatunk, hogy mindkét versenyző számára megfelelő környezetet teremtsünk, és biztosítsuk, hogy jól működjenek együtt. Lehet, hogy egy kicsit naiv vagyok, és lehet, hogy bebizonyosodik, hogy tévedek, de ha nem lennék teljesen meggyőződve arról, hogy mindketten együtt fognak húzni a csapatért, akkor nem választottam volna őket.”

Komacu szerint „őrültség” egy kalap alá venni Mazepint és Bearmant, hiszen az elmondása szerint a szabadedzéseken mutatott tempója alapján a brit igenis kiérdemelte a lehetőséget náluk a Forma-1-ben.

„Minden helyzet más” – vélekedett az összehasonlításról a csapatfőnök. „Nem lehet egy Nyikita Mazepint és egy Ollie Bearmant egy kategóriába helyezni. Ez badarság. Egyértelmű potenciált látok Ollie-ban.”

„Erre nincs magyarázatom, mert nem ismerem eléggé a Forma-2-es bajnokságot és a Prema csapat erősségeit és gyengeségeit. Számomra sokkal értékesebbek a mi autónkban tett FP1-es bevetéseinek adatai. Ebből minden szükséges információnk megvan.”

Eközben Max Verstappen újabb rekorddöntésre készül a hétvégén, hiszen a 200. futamán a holland megszerezheti zsinórban a negyedik győzelmét Hollandiában.