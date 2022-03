Kolles: Schumacher balesetét a Magnussen által generált nyomás okozta

A szaúdi versenyhétvége egyik legemlékezetesebb jelenete zajlott le a kvalifikáció második szakaszában, amikor Mick Schumacher csúnyán összetörte az autóját. A német pilóta emiatt nem állhatott rajthoz a vasárnapi futamon, de a hírek szerint Ausztráliában már visszatérhet.

A Haas F1 Team számára kaotikusan alakult a felkészülés a 2022-es szezonra, hiszen az orosz-ukrán háborús helyzet miatt meg kellett válniuk legnagyobb támogatójuktól, az orosz Uralkali cégtől, ezzel együtt pedig Nyikita Mazepin útját is kiadták.

Némi meglepetésre az orosz helyét a csapat korábbi versenyzője, Kevin Magnussen vette át, aki közvetlenül a bahreini előszezoni teszt előtt írt alá több évre szóló szerződést az amerikai alakulattal.

A dán visszatérését sokan kétkedve fogadták, miután maga is kijelentette, semmi pénzért nem térne vissza a száguldó cirkuszba egy gyengébb csapathoz, de a 2022-es szezon első két futama után kijelenthető, Magnussen jó formában versenyez.

Visszatérését követően többen is annak adtak hangot, hogy ez igazi mérce lehet Mick Schumacher számára is, hiszen a német pilótának tavaly egy teljesen versenyképtelen konstrukcióval kellett harcba szállnia, korábbi csapattársa pedig nem teremtett valódi versenyhelyzetet számára.

Colin Kolles, a Force India korábbi ügyvezető igazgatója szerint Schumachernek nagyon keményen kell dolgoznia, hogy elérje a nála jóval tapasztaltabb Magnussen szintjét, aki az első két versenyen egyaránt pontszerző helyen zárt, miközben a német továbbra is első F1-es pontjaira hajt.

Kolles, aki a Hispania csapatfőnöke is volt, valamint megfordult a Jordan, a Midland és a Spyker csapatainál is, úgy véli, a nyomás egyre erősödni fog Schumacheren és szerinte ez is közrejátszott abban, hogy Dzsiddában összetörte az autót az időmérőn.

„Nagyon keményen kell dolgoznia, hogy Magnussen szintjére jusson. A dán tesztek nélkül, egy év kihagyás után tért vissza a Forma-1-be és azonnal jobb teljesítményt nyújt. Biztosak lehetünk benne, hogy nem is lesz rosszabb“ - nyilatkozta Kolles a Sport1 német televíziós csatornának.

Villeneuve: mire a Mercedes újra versenyképes lesz, már túl nagy lesz a hátrányuk