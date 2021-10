Klien: A feszültség jót tesz az F1-nek, de Maxról „lepattan"

Annak ellenére, hogy Max Verstappen és Lewis Hamilton is igyekszik semmisnek tekinteni a köztük lévő problémákat, több feszült pillanat is volt a páros között az idei szezonban. A legnagyobb összecsapás a silverstone-i ütközésük volt, amely során Verstappen a falba csapódott a Copse kanyarban, ami a holland és a Red Bull haragját is kiváltotta, miközben Hamilton hazai pályán ünnepelte a győzelmet úgy, hogy Verstappent a korházban ápolták.

Monzában is volt egy ütközésük, ami mindkét versenyző számára véget vetett a futamnak, de Klein úgy véli, a Forma-1 ebből a feszültségből él. Ennek ellenére nem hiszi, hogy ez olyasmi lenne, ami Verstappent érdekelné, vagy befolyásolná abban, hogy ugyanolyan lendülettel vágjon bele a következő futamok csatáiba.

„A helyzet jót tesz a Forma–1-nek. Maxról pedig úgyis lepattannak az ilyen dolgok, őt nem érdekli a feszültség. Más osztályokban állandóan vannak ilyen agresszív előzési manőverek, de ott senkit sem érdekelnek ezek a futamok után.“ - mondta Klien.

Miután elutazott a mezőny Szocsiból, egy olyan pályáról, amely a várakozások szerint a Mercedesnek kedvezett és ezt győzelemre is tudta váltani Hamilton, az Isztambul Park a következő állomás a csapatok és szurkolók számára.

Ez egy olyan helyszín, amely a Red Bull szerint nekik kedvezhet, de Klien úgy gondolja, hogy mivel Hamilton és Verstappen annyira kiegyenlített szezont futnak, minden azon múlik majd, hogy mi történik a verseny napján. „A pálya gyors, gördülékeny, tele van kanyarokkal" - magyarázta Klien.

„Ők ketten annyira közel vannak egymáshoz, hogy sok múlik a napi formán, azon, hogy honnan indulnak, és hogy ennek eredményeképpen melyikük tud diktálni“ - zárta gondolatait a 2010-ben visszavonuló osztrák pilóta a ServusTV-nek.

