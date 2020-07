„Kizárólag Verstappen zsenialitása nehezítheti meg a Mercedes dolgát”

Max Verstappen igen furcsa hibát vétett a Magyar Nagydíj kivezető körén, amikor falnak csúszott, de a Red Bull szerelői emberfeletti teljesítménnyel össze tudták rakni az autóját.

Az egykori Forma-1-es pilóta, Giedo van der Garde is éltette honfitársát a Motorsport.com holland kiadásának adott interjújában.

„Senki nem számított arra, hogy egyáltalán el tudja kezdeni a futamot. Ismét lehetett látni, hogy a srác mennyire erős mentálisan. Lerázta magáról az aggodalmat, és egyből kiváló első kört mutatott be. Fantasztikus volt, ahogyan megköszönte a srácoknak a munkát ezzel a versennyel.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 crosses the finish line with his team celebrating

