Kizárhatják a csapatokat, ha nem tartják be az FIA pattogásra vonatkozó új szabályait

Csütörtök este az FIA bejelentette, hogy intézkedéseket vezet be a delfinezési problémák ellen. A technikai szabályokat frissítették, és minden csapatnak be kell tartania azokat a kanadai hétvégétől. Ha a versenycsapatok nem így tesznek, kizárják őket.

Az Auto, Motor und Sport azonban azt is hozzátette a hírhez, hogy ha egy csapat ellenkezik, vagy nem tud megfelelni a szabályoknak, akkor azt ki is zárhatják. Az FIA gyors beavatkozása annak is köszönhető, hogy a pattogás bizonyos biztonsági kérdéseket is felvet, mivel a pilóták arra panaszkodtak, hogy elvesztik a koncentrációjukat.

A Gilles Villeneuve pályán az összes csapat autóját átvizsgálják. A nemzetközi motorsport szövetség méréseket végez, hogy kiderüljön, milyen gyakran és milyen erősen pattog egy-egy autó. Amint a megállapított felső határértéket túllépik, felszólítják a csapatokat, hogy állítsák magasabbra a hasmagasságot. Ha ezt nem teszik meg, kizárják őket, és vége a hétvégéjünk.

Ha az autók hasmagasságát megemelik, a pattogás csökken. Ez azonban negatív hatással van a sebességre. A kérdés tehát az, hogy a Mercedes mennyit veszít ezzel a „technikai utasítással". Lewis Hamilton és George Russell W13-asa pattog a legtöbbet 2022-ben, így talán nekik kell a legtöbbet áldozniuk az ideális beállítások tekintetében.

