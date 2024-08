Kizárás jöhet az F1-es Holland Nagydíj időmérőjéről!

A Williams komoly fejlesztési csomaggal érkezett meg a Holland Nagydíj hétvégéjére, ez pedig látszólag be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen a csapat két versenyzője biztató tempót diktált a pénteki napon.

Albon és Logan Sargeant is jól ment, ami azt mutatta, hogy valóban működnek az új elemek, melyeket a korábbiaktól eltérően most mindkét pilóta megkapott. A jó kezdést azonban borzalmas folytatás követte, hiszen Sargeant a harmadik edzés során borzasztóan összetörte autóját, amely még ki is gyulladt.

Az amerikai emiatt nem indulhatott el az időmérőn, így Albonra hárult a feladat, hogy mentse a Williams becsületét. Ez pedig sikerült is neki, hiszen a Q3-ba kormányozta autóját, és ott két ellenfelét legyőzve a nyolcadik pozíciót érte el.

Mindez most azonban komoly veszélyben van, hiszen az autója nem felelt meg az időmérő utáni technikai ellenőrzésen, az ilyen esetekben pedig legtöbbször kizárás szokott következni, ami azt jelenti, hogy könnyen előfordulhat, hogy a Williams a jó kezdés ellenére vasárnap csak a mezőny legvégéről fog rajtolni.

Albon kocsiján a padlólemezt minősítették szabálytalannak, és a pilótát és csapatát magyar idő szerint 18:30-ra hívták be a stewardok.

