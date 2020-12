Kivégzésre váró férfi fia írt levelet Hamiltonnak, aki lépni készül az ügyben

A Forma-1-et gyakran kritizálják, amiért politikailag kétes berendezkedésű, autoriter államokba is ellátogat, Bahrein is egy ilyen példa. Az F1 dupla bahreini futama előtt politikai aktivisták keresték meg Hamiltont, hogy ismét egy pólót viselve hívja fel a figyelmet az ügyükre, és beszéljen erről a koronaherceggel is.

Hamilton azt mondta az ügyről korábban, hogy még időbe telik neki, meg tudja emészteni a megkeresést, azonban most elárulta, hogy az Abu-Dhabi Nagydíj előtt reményei szerint összejöhetett volna a találkozó, de a koronavírus természetesen közbeszólt, számolt be a Reuters.

„Természetesen több időm volt elolvasni a hozzám érkezett leveleket” – nyilatkozta szombaton Hamilton az ügyről.

„Nem feltétlenül az én felelősségem, hogy olyan helyeken olyan ügyekről beszéljek, amelyekről nem tudok mindent, de együtt folyamatosan a változáson kell dolgoznunk.”

„A legszomorúbb az egészben az volt, hogy volt egy kivégzésre váró férfi, ami nem teljesen tiszta de… mikor a fia írt nekem egy levelet, az nagyon megérintett. Minden élet számít, és egyértelmű, hogy van még min dolgozni a háttérben.”

„Nem fogom hagyni, hogy feltűnés nélkül elvesszen ez az eset. Amikor lesz majd időm, megpróbálok majd beszélni az ezért felelős emberekkel arról, hogy milyen pozitív változást érhetünk el a sporttal.”

Hamilton korábban is kritizálta a Forma-1-et, amiért nem tesz eleget az emberi jogok védelméért, ami szerinte óriási probléma a sportot fogadó egyes országokban.

2021-ben a Forma-1 története során először fog ellátogatni Szaúd-Arábiába is, az Amnesty International pedig többször is kritizálta emiatt a száguldó cirkuszt, miután véleményük szerint az ország a sportot felhasználva próbálja meg tisztára mosni a nevét.

