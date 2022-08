Kivár az F1-es pilótapiac: Piastri nélkül senki nem mozdul

Nyilvánosan nem történt nagy változás a pilótapiacon, mióta Oscar Piastri a közösségi oldalain bejelentette, hogy hiába jelentették be a promócióját, nem lesz 2023-ban az Alpine versenyzője, azonban miközben a mérnökök és a szerelők a 2022-es szezon hosszú első felének fáradalmait pihenték, a menedzsmenteknél sehol nem dugták el messzire a telefont.

Mivel jelenleg az Alpine és a McLaren is ragaszkodik ahhoz, hogy érvényes szerződésük van az ausztrál F2-es bajnokkal, előbb nekik kell lemeccselniük az ügyet az FIA szerződésekkel foglalkozó panelje előtt (CRB – Contract Recognition Board), ahol 6 független ügyvéd ül majd össze Genfben, hogy meghozzák az ítéletüket, de az Alpine hajlandó elmenni a londoni Legfelsőbb Bíróságig is, hogy bizonyítsák igazukat Piastri szerződésével kapcsolatban.

„Ez az állapot még jó sokáig fennmaradhat” – nyilatkozta egy, a helyzetet ismerő bennfentes a Motorsport.com olasz kiadásának.

Miközben az Alpine még nem tudja, hogy mi lesz Piastrival, akit egyébként is nehezen tuszkolnának az autóba, ha nem akar a csapatnál maradni, kénytelenek voltak feltérképezni a lehetőségeiket.

A Motorsport.com olasz kiadásának információi szerint hiába jelentette már be a maradását kétszer is az AlphaTauri, Pierre Gasly ott lehet az Alpine listájának tetején.

Mivel ahány médiumnak nyilatkozik Helmut Marko, annyiszor módosul picit a narratíva Gasly elérhetőségével kapcsolatban, német kollégánk, Christian Nimmervoll hungaroringi interjújára fogunk támaszkodni, ahol Marko leszögezte: Gaslynak nincs esélye visszatérni a Red Bullhoz, mert még mindig nem biztosak abban, hogy képes lenne-e felvenni a harcot Max Verstappennel, ezért amennyiben az alphatauris szerződése lejár 2024 végén, szabadon távozhat a Red Bull kötelékéből.

Az már más kérdés, hogy az általában F1-be igyekvő juniorok tömkelegével rendelkező Red Bullnak 2023-ra életképes alternatíva nélkül még fontos lenne Gasly megtartása, és nem tudni, hogy pár millió euró hogyan változtatná meg az álláspontjukat. A rasszista megnyilvánulása után a Red Bull elbocsájtotta a legtöbb F1-es tapasztalattal rendelkező juniorját, Jüri Vipset, Liam Lawson pedig a korábbi tesztjei után még csak most, Spában ejti majd meg a hivatalos F1-es bemutatkozását.

Gasly elérhetetlensége esetén az Alpine megpróbálkozhat egy nagy kerülővel Alex Albon szerződtetésével is, thai azonban szintén most hosszabbított a Williamsszel. Mi a helyzet Daniel Ricciardóval? Bár Szafnauer nem zárta ki a Renault korábbi versenyzőjének visszatérését, kockázatos lehet a megtépázott magabiztosságú veterán leigazolása.

Rengeteg szereplő lehet még a logikusnak tűnő választások mellett a piacon: Mick Schumacher szerződéshosszabbítását nem sieti el a Haas, miközben olyan sajtóhírek is megjelentek, hogy megromlott a kapcsolata az amerikai csapattal, és Vettel a Ferrari akadémiájának elhagyására biztatta, miközben sajtóhírek szerint a Haas már fel is vette a kapcsolatot Daniel Ricciardóval, csak a biztonság kedvéért.

Külsős szereplőkként pedig ott vár a partvonal mellett Nyck de Vries és Logan Sargeant, akik egyelőre Nicholas Latifi helyére pályáznak, és visszatért a ringbe a Ferrari tartalékosa, Antonio Giovinazzi is, aki két szabadedzést is kap majd a Haastól, de rajta lehet az Alpine listáján is.

Az mindenesetre egyértelművé vált az opciók sokasága miatt, hogy a 2023-as mezőny nem fog annyira gördülékenyen kialakulni, mint arra előzetesen számíthattunk.