Óriási lesz Mugellóban versenyezni, iszonyat fel fogja pörgetni az F1-es pilótákat

A koronavírus-járvány teljes mértékben átírta a Forma-1 2020-as terveit, beleértve a versenyek lebonyolítását is. A száguldó-cirkusz szervezőinek jóformán egy vadonatúj naptárat kellett összeállítaniuk, amihez hozzátartozik stabil helyszínek ideiglenes kikerülése, és új helyszínek egyszeri bekerülése.

Az utóbbi kategóriába tartozik Mugello is, amit a MotoGP-rajongók már jól ismerhetnek a remek versenyekről, amiket az olasz aszfaltcsíkon rendeztek. Még nincs meg ugyan a végleges versenynaptár, viszont erősen rebesgetik, hogy akár Imola és Portimao is bekerülhet az idei rendhagyó naptárba.

Az AlphaTauri versenyzőinek, Daniil Kvyatnak és Pierre Gaslynak is volt szerencséje már megmérettetni magukat Mugellóban, és mindketten úgy nyilatkozta, hogy nagyon kedves emlékek kötik őket a pályához.

Mind a két versenyző esetében még a Formula Renault 2.0-ás sorozat kereteiben látogattak el a pályára, és abban kapásból konszenzus alakult ki közöttük, hogy egyrészt egy nagyon élvezetes aszfaltcsíkról van szó, másrészt pedig az élmény csak még nagyobb lehet, ha Forma-1-es autókkal gördülnek rá.

Daniil Kvyat, AlphaTauri and Pierre Gasly, AlphaTauri in the press conference

Fotó készítője: FIA Pool