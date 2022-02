Kiszivárgott az AlphaTauri 2022-es F1-es autójának egy részlete

Az AlphaTauri február 14-én, hétfőn fogja hivatalosan is bemutatni a 2022-es Forma-1-es autóját, az AT03-at, azonban az olaszoknál sem megy simán a felkészülés a bemutató megtartására:

Először idő előtt tették közzé a saját weblapjukon a bemutatóról szóló beszámolójukat, amelyben múlt időben részletezték az AT03 leleplezését megelőző showt, most pedig a még építés alatt álló autójukról szivárogtak ki képek.

Az oldalról és szemből készült képek alapján az AlphaTauri 2022-re is megtartja a szokásos kék-fehér festését, és a Red Bullhoz hasonlóan az AlphaTaurin is ott lesz a HRC, a Honda Racing Corporation logója, amivel a hivatalos kivonulásuk után is jelzik a japánok, hogy a Red Bull erőforrásainak szellemi tulajdonjoga még mindig az övék.

Az AT03-mal kapcsolatosan különösen érdekes, hogy úgy tűnik, az AlphaTauri egy negyedik utat választott az oldaldobozának kialakításával kapcsolatban, ami az Aston Martin és a Haas megoldását ötvözi: az AMR22-höz hasonlóan az oldalsó légbeömlőnél hatalmas alávágást láthatunk, azonban az oldaldobozt nem húzzák vízszintesen a hátsó tengelyig, mint az Aston Martin tette, hanem az meredeken ereszkedik az autó közepétől kezdve, erősítve a downwash hatást, amivel az áramlatokat a diffúzor fölé és az afölött található középső szárny felé terelik.