Kiszivárgott a Ferrari 2022-es F1-es autója, az F1-75

A Ferrari hivatalosan február 17-én, délután 2 órakor mutatja be Charles Leclerc és Carlos Sainz autóját, az F1-75-öt.

A Ferrari bemutatóját azonban valaki az eddigi idei legnagyobb szivárogtatással fúrta meg: ahogyan azt a Ferrari videójából is láttuk, a pilóták is a mai napon látták először az elkészült autót, amit utána nem is rejtettek el azonnal, hanem a bemutató színpadára szállították.

Itt nem is takarták le egyből, így valaki tudott is lőni egy képet az autóról, ami természetesen percek alatt elért a Redditre. A képet ezen a linken találjátok a Ferrari 2022-es autójáról.

Ahogyan arra számítani lehetett, a Ferrari a pirosat fekete részletekkel dobta fel, a Motorsport.com értesüléseivel megegyezően háromszög alakú felső légbeömlőt kapott az autó, az oldaldobozok kialakítása azonban merőben eltér attól, amit a Haas renderképein láthattunk, és az egy picit a 2011-es McLaren MP4-26-ra emlékeztet.

