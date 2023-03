Kiszállt a Forma-1-be jelentkezők közül az egyik potenciális motorszállító

A Volkswagen-csoport alá tartozó márka az Audi mellett akart belépni az új motorszabályok 2026-os bevezetésével és míg testvérmárkájuknak sikerült bevásárolni magát a Sauberbe, a Porsche tárgyalásai a Red Bullal és a McLarennel meghiúsultak, mert a németek túl nagy szeletet akartak felvásárolni belőlük.

Azóta nem igazán haladt a projekt és a The Race értesülései szerint a márka úgy döntött, más motorsport-programjaikra, például a Formula E-csapatra és a 963 Hypercarral a Le Mans-i 24 órás futam csúcskategóriájába való visszatérésre koncentrálnak. A jövőben is érdeklődő felek maradnak a lap szerint, de középtávon nem fognak nevezni a Forma-1-be, más csapat oldalán sem.

A Forma-1-be való csatlakozás lehetőségének felmérése lezárult, ez azonban nem jelenti azt, hogy a Porsche nem keres partnereket a jövőre nézve, csupán a 2026-os beszállás hiúsult meg, amikor új motorok érkeznek a bonyolult MGU-H nélkül, így az új érkezőknek sokkal könnyebb lesz a dolga.

A Porsche a Red Bullal előrehaladott tárgyalásokban volt a nyáron, azonban a csapat 50%-át vásárolták volna fel, ami nem tetszett az őket jelenleg irányító Christian Hornernek és Helmut Markónak, ezért meghiúsult az üzlet.

Pontosan nem tudni, hogy hány csapatot kerestek meg még hivatalosan. A McLaren a Porschéval és az Audival is tárgyalt, de nem akarta feladni a csapat irányítását és nevét, ezért ezen tervek is füstbementek, és bár az FIA megnyitotta a teljesen új csapatok nevezésének lehetőségét is, egyik csapat számára volt ez vonzó az ezzel járó költségek miatt.

Az Audi végül a Sauberbe való bevásárlásával (75%-os tulajdonjoguk lesz majd) sikeresen elérte, hogy gyári csapata legyen a Forma-1-ben, jelenleg azonban még csak 25%-ukat birtokolják, mivel az Alfa Romeónak még élő szponzori megállapodása van a svájci céggel.

