Kisebb mérföldkőhöz érkezhet Perez Austinban

A mexikói 43 pontot gyűjtött az előző két futamon, és továbbra is versenyben van a bajnoki második helyért Charles Leclerc-rel. A Red Bull rutinos versenyzője remek rajt után húzta be a maratoni szingapúri futamot, Japánban pedig a hajrában kényszerítette hibára a monacóit és húzta be a második helyet.

Ezzel meg is előzte a Ferrari versenyzőjét a pontversenyben, igaz, mindössze egyetlen egység választja el őket, így a hátralévő négy futamon nagy csata várható a bajnoki második helyért. Amennyiben Perez az Amerikai Nagydíjon is az első háromban végez, pályafutása 25. dobogós eredményét éri el a száguldó cirkuszban.

„Nagyon örülök, hogy visszatérünk Austinban, mert a Circuit of the Americas pályán mindig jó versenyezni. Ez a nagydíj az egyik kedvenc versenyem, a hangulat egyszerűen hihetetlen“ - mondta Perez, utalva arra, hogy a Forma-1 a koronavírus-járvány kitörése óta először látogat el az amerikai helyszínre.

„A csapat jelenleg nagyon jó helyzetben van, és fontos feladat vár ránk ezen a hétvégén. Szeretnénk megnyerni a konstruktőri bajnoki címet, miután Max sikeresen megvédte címét Japánban“ - szögezte le a mexikói.

„A legutóbbi austini versenyen domináns teljesítményt nyújtottunk és kettős győzelmet értünk el. Hihetetlen lenne, ha ezt most is meg tudnánk ismételni. Azt hiszem, a szurkolóink el lennének ragadtatva“ - vélekedett a pilóta.

„Szeretném megszerezni a második helyet az idény végén, ezért minden eddiginél jobban összpontosítok arra, hogy jól teljesítsek és jó eredményekkel segítsem hozzá a csapatot a sikerhez“ - fogalmazott a négyszeres futamgyőztes.

