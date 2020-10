Kire kellene felnéznünk, ha Lewis befejezi?

Lewis Hamilton jelenleg karriere csúcsán van, ezt nem nehéz kijelenteni. A hetedik bajnoki cím már kézzelfogható közelségben van számára, és amennyiben sikerül neki megszerezni, akkor beéri Michael Schumachert ebben a tekintetben is.

Hiába azonban az elképesztő sikerek a Mercedesszel, a brit még nem hosszabbította meg a szerződését a csillagosokkal. Amikor azonban egyszer majd lezárja pályafutását, akkor nem csak a sportban elért sikereire fognak emlékezni az emberek.

Ebben a szezonban Hamilton azt is megmutatta, hogy őt mindenkinél jobban aggasztja a rasszizmus problémája. Az idén az Egyesült Államokban történő rendőri túlkapások óriási beszédtémát generáltak a sorozat berkein belül is. Emellett ráadásul a nagyobb diverzitás elérése is kiemelt célja a címvédőnek.

Az ügy érdekében a saját bizottságát is felállította, és ő volt a kezdeményezője annak is, hogy a versenyzők letérdeljenek a Black Lives Matter miatt minden egyes verseny előtt. A testvére, Nicholas azonban attól tart, hogy a sport ezt is el fogja veszíteni, ha Hamilton úgy dönt, hogy visszavonul a Forma–1-ből.

A CNN-Sportnak a következőket nyilatkozta: „Jelenleg a motorsportot úgy látják az emberek, hogy nehéz bekerülni ebbe a közegbe. Nem tudhatod, hogy meg fogod-e kapni a lehetőséget vagy sem.”

„Nem igazán, vagy csak nagyon kevés fekete bőrű embert lehet látni a sportágban, és jelenleg Lewis az egyetlen. Kire fogunk felnézni majd, ha ő úgy dönt, hogy abbahagyja. Nagyon kevés színes bőrű ember dolgozik a motorsportban, és amikor ott vannak, akkor is gyakran a rasszizmus áldozatává válnak” – mondja Nicholas Hamilton.

Ezzel talán arra az esetre is utalhatott, amikor 2008-ban egy barcelonai teszt alkalmával a közönség soraiban ülők egy csoportja feketére festett arccal, göndör hajú parókákat viselve, és olyan pólókban jelentek meg, melyeken az állt, hogy „Hamilton családja”.

Az incidenst követően az FIA elindította az „EveryRace” nevű rasszizmus elleni kampányát.

