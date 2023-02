Kínos közjáték zárta a Red Bull pénteki bemutatóját

„És most kérem, köszöntsék nagy tapssal a Liberty Media vezérigazgatóját, Stefano Domenicalit!” – hangzott el a Red Bull hivatalos 2023-as évnyitójának ceremóniamesterétől a nagy finálé felkonfja, azonban a Forma-1 első embere nem jelent meg a színpadon.

„Biztosan bujkál” – viccelődött Max Verstappen, és talán nem is járt annyira messze az igazságtól, a FormulaPassion információi szerint ugyanis okkal táncolt vissza a szerepléstől a Ferrari volt csapatfőnöke, ugyanis bár ott volt New Yorkban és a kamerák látókörén kívül gratulált Christian Hornernek és a Ford vezérigazgatójának Jim Farleynak, színpadra lépése megkérdőjelezhető lépés lett volna.

Ugyanis bár a Ford visszatérésének bejelentése a Forma-1-be mindenképpen indokolta a vezető jelenlétét, azonban annyira össze volt kötve a két esemény, hogy Domenicali végül úgy döntött, nem lép színpadra, mert nem akarja, hogy az emberek pártatlansággal vádolják a Red Bull felé.

A Liberty-vezérigazgató augusztusban, Spában is ott volt, amikor az Audi hivatalosan is bejelentette nevezési szándékát, ugyanez volt a terv a Ford esetében is, úgy azonban, hogy a Red Bull bemutatójával együtt történt a bejelentés, inkább csak a színfalak mögött mondott köszönetet a gyártónak.