Kínai versenyző debütálhat az F1-ben az Alpine-nál

Csou a franciák versenyzői akadémiájának tagja, és az utóbbi 12 hónapban rendszeresen tesztelt korábbi F1-es gépekkel. A kínai pilóta jelenleg egyébként az Alpine hivatalos tesztversenyzője is. A tavaly év végi abu dhabi teszten is vezethette az akkori Renault-t, de most első ízben kóstolhat bele a 2021-es autóba.

A pénteki gyakorláson egyébként Fernando Alonso helyét veszi majd át. „Vezetni az FP1-en egy nagydíjhétvégén egy valóra vált álom, és egy újabb lépés afelé, hogy elérjem a végső célomat, vagyis hogy F1-es pilóta lehessek” – mondta Csou.

„Nagyon különleges pillanat lesz. A lehető legjobban megpróbálom felkészíteni magam, és el akarok végezni mindent, amit a csapat rám bíz majd. Nem sok kínai pilóta volt eddig az F1-ben, ezért ez egy büszke pillanat is lesz egyben. Az pedig csak hab a tortán, hogy Fernando autójába ülhetek, mivel ő inspirált arra, hogy versenyzői karrierbe kezdjek.”

„Örülök az eddig elért eredményeimnek, és elképesztően hálás vagyok a támogatásért, amelyet kapok. A célom, hogy maximalizáljam ezt a lehetőséget, és már nagyon várom természetesen.”

Csou ezzel csak a második versenyző lesz az F1-ben, aki Kína anyaországából részt vehet nagydíjhétvégén. Korábban Ma Qinghua szerepelt öt első szabadedzésen még 2012-ben és 2013-ban.

Az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi úgy érzi, hogy ez a tapasztalat sokat segíthet majd a 22 éves pilótának. „Manapság igazán nehéz dolguk van a fiatal tehetségeknek, ha be akarnak kerülni az F1-be, mi pedig büszkén támogatjuk a feltörekvő versenyzőket ezen az úton.”

„Tesztversenyzőként sokat körözött már, szóval a jelenlegi autóval részt venni egy szabadedzésen egy logikus és fontos lépés az akadémia egyik legkiemelkedőbb sztárja szempontjából. Ez az élmény sokat segít majd neki, miközben folyamatosan közelebb kerül ahhoz, hogy teljes értékű tagja legyen a Forma–1-es mezőnynek.”

Az Alpine egyébként már megerősítette, hogy jövőre is a mostani felállással vágnak majd neki a küzdelmeknek, hiszen Esteban Oconnal nemrég írtak alá egy három évre szóló új megállapodást, Alonso pedig jövőre még biztosan marad.

Azt azonban szintén elmondták, hogy amennyiben Csou elegendő licencpontot szerez, akkor megpróbálnak neki valahogyan helyet találni a rajtrácson. A kínai tehetség jelenleg öt pontos előnnyel vezeti az F2-es pontversenyt Oscar Piastri, egy másik Alpine-junior előtt, és már több győzelmet is szerzett idén.

