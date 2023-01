Kína visszakérné a helyét a 2023-as F1-es versenynaptárban: megindultak a tárgyalások az F1-gyel

Miközben Európában és a világ legtöbb részén 2022-re az élet legtöbb területén visszatért a korábban megszokott normalitás, a koronavírus-járvány 2020 eleji kirobbanása óta Kínában sokkal komolyabb korlátozásokat tartottak fent.

A 2022 végén elindult tüntetéssorozat után azonban Kína lazított a hírhedt „zero-covid” irányelvén, és január 8-án a nemzetközi sport egyik legnagyobb ellenségét, az ország belépési engedélyéhez kötött kötelező karantént is eltörlik.

A Motorsport.com kínai kiadásának értesülései szerint a Kínai Nagydíj sanghaji szervezői már el is kezdték a 2023-as futam megvalósíthatósági terveinek kidolgozását, és felvették a kapcsolatot az F1-gyel is.

Az eredeti 2023-as versenynaptár szerint a Kínai Nagydíjat április 16-án tartották volna, két héttel az Ausztrál Nagydíj és két héttel az Azeri Nagydíj előtt. A Motorsport Világtanács által is ratifikált legújabb versenynaptárból azonban már kikerült a kínai forduló, és hiába lehetett volna kézenfekvő az is, hogy egy európai futammal töltsék be az űrt, a csapatok sokkal szívesebben pihentek volna rá Bakura, amit azonnal Miami követ a világ másik oldalán. Papíron tehát még mindig szabad Kína eredeti időpontja.

Kínai kollégáink megjegyzik, hogy mivel az F1-es versenynaptár első 5 futama közül 4 a tengeren túra esik (Bahrein, Szaúd-Arábia, Ausztrália, Miami), és a Forma-1 általában január végén kezdi el a jóval gazdaságosabb teherhajókkal a szükséges eszközök szállítását ezekre a helyszínekre, logisztikailag még megvalósítható lehet a futam.

Bár a Shanghai International Circuit több mint 3 éve nem rendezett nemzetközi autóversenyeket a szigorú korlátozások miatt, rendelkeznek az F1-es verseny rendezéséhez szükséges licencekkel.

Amennyiben a Kínai Nagydíj visszatérne a versenynaptárba, az F1 történetének első kínai versenyzője, Csou Kuan-jü részt vehetne a hazai futamán, amelyre eddig még nem volt esélye. Csou 6 pontot szerzett újoncévében, ami részben a technikai meghibásodásainak számával, részben az Alfa Romeo gyenge fejlesztési ütemével magyarázható.

A 23 éves versenyző 2023-ra is csak egyéves szerződést kapott, miután idén a színfalak mögött megkezdődik a svájci csapat átalakulása az Audi gyári csapatává.