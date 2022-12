Kína ismét kihullott – melyik helyszín ugorhatna be a helyére?

2023-ban rekordszámú 24 versenyt rendeztek volna, és ezt vélhetően továbbra is tartani szeretné a bajnokság, bár nem fognak mindenáron helyettest találni a Kínai Nagydíj számára, ha azt nem lehet normálisan megvalósítani.

Az F1 viszont a rövid közleménye során elmondta, hogy vizsgálják az alternatív lehetőségeket, és a megfelelő időben előállnak majd az új információkkal. A legvalószínűbb helyszín, amely futamot tudna rendezni, Portimao lenne, hiszen ott már 2020-ban és 2021-ben is volt verseny.

A széria jelezte, hogy sokan érdeklődnek. Ennek megfelelően esély van a Török Nagydíj visszatérésére is, ahol szintén voltak versenyek a vírus által sújtott előző két szezonban. A lehetséges pályáknál persze azt is figyelembe kell venni, hogy április 16-a volt a kínai futam időpontja, így az éghajlati viszonyok is szerepet játszhatnak.

Még több F1 hír: Jövőre sem lesz Kínai Nagydíj - HIVATALOS

Ebből a szempontból Portugália és Törökország rendben lehet, ahogyan akár Franciaország is, ahol 2023-ban alapvetően nem lenne már futam, de a Paul Ricard alkalmas lehet a rendezésre, hiszen korábban is rendeztek már ott áprilisban F1-es versenyt.

A kérdés emellett az, hogy az F1 mennyire ragaszkodik a 24 futamhoz. Ha igen, akkor talán logisztikai szempontból jobb lehet egy olyan pályát találni, amely közel van az istállók bázisaihoz, Isztambul ebből kifolyólag pedig talán nem lenne a leglogikusabb.

Kína helyettesítése pedig azért is lehetne célszerű, mert máskülönben egy szokatlanul hosszú szünet jönne már az év első versenyeit követően. Az Ausztrál Nagydíjra ugyanis április 2-án kerítenek sort, az Azeri Nagydíj pedig április 30-án jönne. Most közülük esett ki Kína, így ha nem pótolják a versenyt, akkor négyhetes szünet alakulna ki.

Egy másik megoldás Baku egy héttel korábbra hozása lenne, de ebbe állítólag a promóter nem igazán akar belemenni. Egyesek felvetették, hogy talán Ausztrália után visszafele lehetne beiktatni egy viadalt mondjuk Malajziában vagy Dél-Afrikában.

A gond csak az, hogy előbbi helyszín már egy ideje nem nagyon érdeklődik a futamrendezés iránt, az utóbbi pedig ugyan vendégül akarja látni a szériát, de talán még nincsenek rá teljesen felkészülve, hogy erre már jövőre sor kerüljön.

Bármi is lesz a végleges megoldás, kompromisszumokra mindenképpen szükség lesz. Végül persze az is előfordulhat, hogy a fentebb említett néhány lehetőség helyett valaki más kerül be, ahogyan az is, hogy mégsem fogják pótolni Kínát. Ezzel kapcsolatban azonban minden bizonnyal már csak jövőre kapunk információkat.

Vettel Hülkenberg visszatéréséről beszélt