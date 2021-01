Kína helyett Portugália, ismét jöhet az európai szezon az F1-ben?

Az F1 és az FIA a saját elmondása szerint mindent megtesz, hogy a lehető „legnormálisabb” 2021-es szezont rendezze meg, azonban már az FIA 2020-as díjátadó gálája után azt mondta Jean Todt, hogy az idei év első felében is halasztásokra és eltörlésekre számíthatunk.

Nem is kellett sokat várni, hogy meglegyen az első „áldozat”, ami ismét az Ausztrál Nagydíj lehet. Amennyiben nem tud elutazni az F1 Melbourne-be, úgy a szezonnyitót a már 2020-ban két futamon is bizonyító Bahreinben tartanák, ez pedig magával ránthatja a barcelonai téli tesztet is, ami szintén átkerülhet Szahírba.

Azonban a dominó valószínűleg elindult, és mivel a Vietnámi Nagydíjat talán már soha nem is rendezik meg, veszélybe került az F1 szokásos tavaszi ázsiai körtúrája is, értesült a Motorsport.com olasz kiadása.

Imola and sponsor signage by the side of the track Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Roberto Chinchero információi szerint mivel a Vietnámi Nagydíj helyét valószínűleg Imola kapja meg, és a Kínai Nagydíj megrendezése továbbra is kérdéses, az FIA elkezdett egy B-terven dolgozni, amely két áprilisi futamot tartalmaz Európában.

Ennek értelmében a pilóták és a nézők között is nagy sikert arató portugál Portimao kerülhet vissza a versenynaptárba, amit két héttel később követne Imola, így áprilisban 11-én, és 25-én lennének versenyek.

Mivel két eredetileg kijelölt időpontot kapnának a futamok, az F1 nyugodtan tervezhetné tovább az eredetileg 23 versenyesre tervezett naptárát, amiben a védőoltások szélesebb körű elterjedése nélkül ismét az európai nagydíjhétvégék játszhatják a főszerepet.

Sebastian Vettel is szívesen visszatérne versenyezni Imolába.

