Kimi Räikkönen: így lett Forma-1-es legenda a Jégemberből

A Carrerával és annak #DRIVEYOURSTORY kampányával szorosan együttműködve könnyű meglátni a hasonlóságot Kimi Räikkönen felemelkedése és a szemüveggyártó márkaidentitása között: a szabad szellemek bajnoka, a bátor hozzáállás és a sikerhez szükséges merészség – ez vezette Kimit a gokartos tehetségtől az F1-es legendává válás útján.

Räikkönen a Saubernél mutatkozott be a Forma-1-ben, és két évtizeddel később még mindig vannak olyanok a hinwili alakulatnál, akik már 2001-ben is együtt dolgozhattak a finn pilótával – közéjük tartozik a sportigazgató Beat Zehnder is.

Még több F1 hír: Most már hivatalos: Ocon 3 évre írt alá!

A 41 éves versenyző inspiráló történetéhez hozzátartozik, hogy a saját szabályai szerint él, és nem fél a szokatlan utat választani. Szerény körülmények között nőtt fel, és a családja csak korlátozottan tudta támogatni a motorsportos karrierjét. Ennek ellenére Kimi ki tudott emelkedni a gokartozás színterén, a fejlődésére pedig felfigyelt az apa-fia menedzsercsapat, David és Steve Robertson, akik Jenson Buttont is segítették az F1-be vezető úton.

Robertsonéknak is köszönhető, hogy Kimi megtehette a következő lépést, és ülést kapott 2000-ben a Formula Renault-ban, ahol rögtön bajnok is lett, viszont ekkor még úgy tűnt, hogy messze van még a Forma-1.

Peter Sauber viszont – talán éppen Button F3-ból az F1-be való ugrásának hatására – fogékony volt Kimi potenciáljára, és 2000 szeptemberében F1-es tesztlehetőséget adott a finnek. Ezt követően még egy teszt következett, ami meggyőzte Saubert arról, hogy Räikkönen készen áll a Forma-1-re, a következő lépés pedig az volt, hogy az FIA-t is meggyőzzék erről – végül ideiglenes szuperlicencet kapott.

Tehát Kimi már a Forma-1-es karrierjének kezdetétől szembeszállt a konvenciókkal, az ausztráliai szezonnyitón pedig bizonyított: hiba nélkül versenyzett és a 7. helyen ért célba, majd egy büntetés miatt a 6. helyre lépett előre, ami az akkori pontrendszer szerint 1 pontot ért. Az ekkor 21 éves pilóta debütáló idénye ragyogóra sikerült, és egy negyedik és egy ötödik helyezést is begyűjtött.

A tempója felkeltette a riválisok, nevezetesen a McLaren figyelmét is. Mivel a honfitársa, Mika Häkkinen a visszavonulás mellett döntött, a wokingiak Kimit szemelték ki, és 2002-re le is igazolták őt, aki első mclarenes évében négyszer állhatott dobogóra, majd 2003-ban tovább emelte a tétet.

A fiatal versenyző Malajziában megszerezte az első futamgyőzelmét, ráadásul a világbajnoki cím megszerzéséhez is közel volt, majd 2005-ben ismét a második helyen végzett a bajnokságban.

Kimi ez után is a saját útját járta, és 2007-ben újabb lépést tett a karrierjében: a Scuderia Ferrarihoz igazolt. Ebben a szezonban a McLaren párosa, Fernando Alonso és Lewis Hamilton állt sokáig a legjobban a világbajnoki pontversenyben, de egy kitűnő hajrának köszönhetően Räikkönen a brazíliai szezonzárón világbajnok lett.

A saját szabályainak élve rengeteg szurkolót szerzett Kimi, akik úgy látták, hogy a Jégember valami mást képvisel egy alapvetően tradicionalista sportágban, ahol egészen 2009 végéig versenyzett és nyert futamokat, majd Fernando Alonso átvette a ferraris helyét.

Ez egy keserű csapás volt a finn szempontjából, de elfogadta, hogy nem számol vele a Ferrari, és a merészségét bizonyítva úgy döntött, hogy a rali világában folytatja a pályafutását. Kimi itt is bizonyította, hogy F1-es világbajnokként sem riad vissza a tanulástól, valamint attól, hogy másképp csinálja a dolgokat.

A kaland folytatódott, és Kimi útja az amerikai motorsport szívébe, a NASCAR-ba vezetett, ahol vendégpilótaként két versenyen indult, az egyiket a Nationwide Seriesben, a másikat pedig az ikonikus Truck Seriesben teljesítette.

Kimi, aki gondolatban mindig egy lépéssel előrébb járt, sosem zárta be az ajtót azelőtt a sport előtt, ahol karrierje legnagyobb sikereit érte el. 2012-ben a Lotus színeiben tért vissza az F1-be, ahol ismét megmutatta a rá annyira jellemző személyiségjegyeket. A csapattal a 2012-es Abu Dhabi Nagydíjon és a 2013-as Ausztrál Nagydíjon is győzni tudott.

Kimi ezt követően ismét váratlant lépett, és 2014-re visszatért a Ferrarihoz. A döntés sokat elárul személyiségéről és arról, milyen tisztelet övezi őt az olasz csapatnál, akik egy korábbi szakítást követően ismét leigazolták őt. A náluk eltöltött öt év alatt számos dobogót, de csak egyetlen győzelmet szerzett – a 2018-as Amerikai Nagydíjon. A Ferrari 2019-re fiatal tehetségét, a Saubertől érkező Charles Leclerc-t szerződtette a helyére.

Sokan úgy gondolták, Kimi pályafutása ezzel véget ért, neki azonban más tervei voltak: visszatért korábbi csapatához, a Sauberhez, aki jelenleg az Alfa Romeo Racing ORLEN név alatt versenyez. Továbbra is imád F1-es autókat vezetni, és semmi oka nincs visszavonulni.

Kimi jelenleg harmadik szezonját teljesíti visszatérése óta a svájci csapatnál. Bár októberben már 42 éves lesz, továbbra is motivált, és nem úgy tűnik, mint akinek teljesítménye visszaesett volna.

Az Alfa Romeo Racing ORLEN hivatalos szemüvegszponzoraként a Carrera most lehetőséget biztosít arra, hogy egy páros jegyet nyerj egy exkluzív vezetési élményre, melyre a silverstone-i versenypályán kerül sor, ahol olyan ikonikus pályarészek találhatók, mint a Hamilton-egyenes, a Hangár-egyenes vagy a Stowe. Az élmény során több, kifejezetten versenypályákra készített csúcsteljesítményű utcai autót vezethetsz profi instruktorok iránymutatása mellett.

Társaddal együtt olyan élményben részesülhettek, melynek részeként az Alfa Romeo Racing Orlen F1-es versenyzőjével, Antonio Giovinazzival is találkozhattok.

Stratégiai hibát vétett volna a Mercedes?