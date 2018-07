Kimi Räikkönen a hónap versenyzője, de mégsem építhet rá a Ferrari?

Kimi Räikkönent nagyon rég nem láthattuk nyerni a Forma-1-ben. Erre legutóbb a 2013-as évadnyitó Ausztrál Nagydíjon volt példa, a Lotus színeiben. Azóta sok alkalommal állt a dobogó második fokán, de a 21. győzelem még várat magára.

A 2007-es világbajnok tavaly a negyedik helyen fejezte be a szezont a Ferrarival, csakúgy, mint 2015-ben, míg 2016-ban csak 6. volt az összetettben. Idén egyelőre a harmadik pozíció az övé, közvetlen a német csapattársa, Sebastian Vettel mögött.

Räikkönen a Magyar Nagydíjat követően 146 pontot számol a harmadik helyen, majd jön Vettel 189 ponttal, és az élen Hamilton 213 egységet tudhat a neve mellett.

A „Jégember” azonban láthatóan jobb formában van, mint tavaly. Ez a Ferrarira is igaz, de nem kérdés, hogy Räikkönen a ferraris visszatérése óta nem vezetett ilyen jól, mint idén. Tavaly hétszer állhatott fel a dobogóra, míg idén már nyolc ilyen eredménye van, ami ugyancsak jelzi a jobb formát, ráadásul Bahreinben és Spanyolországban nem tudta befejezni a futamot. 2017-ben összesen kétszer esett ki: Barcelona, Szingapúr.

Idén Ausztráliában, Kínában, Azerbajdzsánban, Franciaországban, Ausztriában, Angliában, Németországban és Magyarországon volt dobogós. A Francia Nagydíj óta pedig minden alkalommal legalább a harmadik hely volt az övé.

Tekintve azt, hogy időről időre Vettel hátvédjeként versenyez a Ferrarinál, ezek igen erős eredmények, de a hátránya folyamatosan nő, hiszen egyrészt nem sikerül nyernie, másrészt Hamilton Németországban és Magyarországon is előtte fejezte be a futamot. A hátránya már 67 pont.

A következő verseny Belgiumban kerül megrendezésre, ahol eddig négyszer nyert futamot az F1-ben. Az örökranglistán csak Senna és Schumacher előzi meg őt 5 és 6 sikerrel.

Az elmúlt időszak teljesítményei alapján nálam egyértelműen Räikkönen lett a hónap legjobbja. A sebessége még ennyi idősen is megkérdőjelezhetetlenül megvan, de azt továbbra sem érzem benne, hogy a Ferrarinak rá kellene koncentrálnia a bajnoki címet illetően.

Egyrészt amiatt, mert már a pályafutása utolsó szakaszában jár, másrészt hajlamos kulcsmomentumokban hibázni az időmérőkön, és néha a futamokon is teljesen eltűnik. Az utóbbi pár versenyen ez nem feltétlen volt igaz, de még mindig nem tud olyan konstans lenni, mint például a másik oldalon Hamilton vagy Vettel.

A német világbajnok jelenleg nem a legjobb példa, mert a hibáival, ha nagyon lassan is, de kigolyózza magát a világbajnoki harcból. Lehet azt mondani, hogy még sok futam van hátra, és a Ferrari nagyon erős, de Hamilton alatt is egy gyors autó dolgozik, és a címvédő nemigen hibázik… Úgy gondolom, ez fog dönteni a végén, és pár futam múlva talán már azt mondhatjuk, innen nincs visszaút. Remélem, nem így lesz, mert a világbajnokság eddig nagyon izgalmasan alakult, most viszont a Ferrari ugyanazt a lemezt rakhatja fel, mint tavaly.