„Kimi portugáliai köre az F1 történetének legjobb első körei között van!”

A Portugál Nagydíj első körei őrületesen alakultak, a zavarosban pedig kiválóan ki tudta használni a tehetségét és a rutinját az Alfa Romeo versenyzője, Kimi Räikkönen. A finn pilóta a 16. helyről kezdhette meg a versenyt, ennek ellenére a kör végére már a 6. pozícióban haladt.

És bár 2007 világbajnoka végül lemaradt a pontszerzésről, hiszen a 11. lett a futamon, viszont az első körével és a versenyen mutatott okos és a határokat nem túllépő védekezésével sok dicséretet gyűjtött be a hétvégén a 41 éves versenyző.

A Sky Sports F1 szakértője, a korábbi Forma-1-es versenyző Martin Brundle is kiemelte a finn teljesítményét a szokásos verseny utáni cikkében, amelyben ezt írta:

„Kimi Räikkönen a 16. helyről rajtolva, a rajtrács koszos feléről indulva tudott 10 pozíciót javítani, ami bizonyosan a Forma-1 történetének egyik legjobb első köre volt. Ez egy kiváló lecke volt a fiatal pilóták számára, a 41 éves versenyző macskához hasonlatos reakciói pedig lenyűgözőek voltak.”

Brundle emellett azt is elárulta, kínosnak érzi rögtön a verseny után interjút csinálni a Mercedes-pilóta Valtteri Bottasszal, aki Portimaóban is kikapott a csapattársától, Lewis Hamiltontól – hiába vezetett a 20. körig, végül 25 másodperccel elmaradt a hatszoros világbajnoktól.

Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, on the podium

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images