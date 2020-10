Kimi: nem volt nehéz döntés, tegnap írtuk alá a szerződést

Mindig is nyilvánvaló volt, hogy Kimi Raikkonen bármilyen külső kényszer, vagy nyomás nélkül dönthetett arról, hogy szeretne-e jövőre is a Forma-1-ben vezetni, a 41 éves pilóta hosszabbítását ma délelőtt jelentette be az Alfa Romeo.

„Egyáltalán nem volt nehéz” – mondta Raikkonen arra a kérdésre, hogy milyen volt meghozni a döntést. „Nem volt eddig semmit bejelenteni, mert nem volt még kész a szerződés. Azt gyakorlatilag tegnap írtuk alá. Mindig a jövőről kérdeztek, de mivel nem írtunk még alá akkor semmit, nem kezdtem el hazudni.”

„Több szempontja is volt a csapatnak, ők mit akarnak, én mit akarok csinálni, és természetesen az életnek egyéb területei is. Végül azonban az ő részükről, és az én részemről is jó választásnak tűnt a folytatás, és amikor ez meg volt, onnan már nem tartott sokáig az ügy.”

A 2021-es terveikkel kapcsolatban Raikkonen csak annyit tudott mondani, hogy ennél jobb teljesítményre kell törekedniük.

„Remélhetőleg sokkal jobban leszünk, mint idén. Csapatként természetesen senki elégedett azzal, ahol most vagyunk, de sajnos ez a helyzet most.”

„A cél természetesen az, hogy sokkal jobbak legyünk, de ezt persze nem garantálja semmi. Egyszerűen jobb munkát kell végeznünk. Jövőre talán egy kicsit boldogabbak leszünk a dolgokkal, és ott leszünk, ahol akarunk.”

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Fred Vasseur megerősítette, hogy természetesen ő is kapcsolatban volt másik pilótákkal.

„Mindig kapcsolatban vagy mindenkivel, ha egy csapatfőnök azt mondja, hogy ő nincs kapcsolatban másik pilótákkal, akkor az füllent.”

„Kimi a csapat része, nagyon szoros kapcsolatunk van. Teljesen normális, hogy közösen folytatjuk ezt a projektet, nagyon boldog vagyok a döntése miatt, és a csapat kilátásaival kapcsolatban. Kimi az egyik legtapasztaltabb aktív pilóta, és több, mint motivált.”

„Megmutatta múlt héten az első körökben, hogy abszolúte a limiten volt, nagyszerű pillanat volt.”

