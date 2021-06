Kimi nem tudná magát elképzelni csapatfőnökként

Kimi Räikkönen idén októberben ünnepli majd a 42. születésnapját, azonban az Alfa Romeo pilótája még mindig nem gondolkozik nyilvánosan a visszavonulásról. A finn pilóta Bakuban megszerezte az idei első pontjait, míg Imolában egy 9. helyet bukott a követhetetlen szabályok miatt.

A Motorsport.com olasz kiadása az Alfa Romeo Giulia GTAm tesztelése közben kapta el Räikkönent egy rövid interjúra, ahol kollégáink a sajtótájékoztatóknál kevésbé feszengő környezetben válthattak egy pár szót Kimivel a jövőjéről, csapattársáról, Giovinazziról, illetve arról, hogyan változott meg szerinte a sport.

„A helyzet nem változott az előző évhez képest” – mondta Räikkönen a szerződéshosszabbításáról. „Ugyanabban a helyzetben vagyunk, majd meglátjuk, hogyan alakul a helyzet. Én azt akarom csinálni, amit élvezek, egészséges akarok maradni.” Arra kérdésre, hogy el tudja-e magát képzelni csapatfőnökként vagy tanácsadóként Kimi azt mondta, hogy jelenleg nem, de nem tudja, hogyan fog erről vélekedni 5-10 év múlva.

Kimi mellé a 2021-es szezonban végre felnőtt Giovinazzi is, aki persze ragaszkodna a 2022-es üléséhez is, és Räikkönen is elmondta, hogy keményen dolgoznia kell, hogy tartsa az olasz szintjét.

„Már egy pár éve ismerem Antoniót, ő volt a 3. számú pilóta, amikor még a Ferrarinál versenyeztem. Jó kapcsolatunk van, és nagyon gyors – különösen az időmérőkön, szóval keményen kell dolgoznom, de jó barátok vagyunk.”

Räikkönen azt is hozzátette, hogy a mai pilóták, mint az F3-ban 3, az F2-ben viszont csak egy szezont eltöltő Giovinazzi, sokkal felkészültebben érkeznek a sportba, mint ő egykor.

„Ma már semmi sem olyan, mint amikor én kezdtem. Nekem nagyon kicsi tapasztalatom volt versenyautókkal, ma a srácok sokkal tapasztaltabbak köszönhetően az F3-nak és az F2-nek. Én nagyot ugrottam, amikor a Formula Renault-ból az F1-be igazoltam.”

„Én azonban semmit nem változtam, csak egy kicsit öregebb lettem. Az élet és a tapasztalatok folyamatosan képesek megváltozni, én csak próbálom a legjobbamat nyújtani.”

Kimi végül elmondta, hogy még mindig nem tudja, hogy fia, Robin is az ő pályáját választja-e majd.

„Nehéz megmondani, hogy áldás-e az, hogy az apád lehet az edződ, vagy sem. Jelenleg élvezi azt, hogy heti egyszer kétszer gokartba ül, de néha egyáltalán nem akar sportolni. Most ő is csak élvezni akarja az életet, de ki tudja még, mit tartogat a jövő.”