Kimi nem esik pánikba a büntetés miatt, és szerinte jobbak is lehettek volna

A hu.motorsport.com nemrég számolhatott be arról, hogy a Magyar Nagydíj előtt az Alfa Romeo benyújtotta a fellebbezését a Német Nagydíj után történtek miatt, és küzdenek azért, hogy Kimi Raikkonen és Antonio Giovinazzi visszakapja a pontjait. A finn a 7., az olasz a 8. helyen ért célba, de a két pozíciót jelenleg a Haas pilótái birtokolják, miközben Lewis Hamilton és Robert Kubica pontszerző lett.

A végeredmény azonban nem tekinthető hivatalosnak az fellebbezés miatt, amiről természetesen Räikkönen is tud: „Tisztában vagyok azzal, hogy a fellebbezés már megtörtént, de ennél többet nem tudok mondani róla. Nyugodt vagyok, és majd kiderül, hogy mi történik. Addig is, csak erre a hétvégére koncentrálunk.”

„A legutóbbi nagydíj Németországban sok lehetőséget rejtett magában, és a csapatnál természetesen örültünk a dupla pontszerzésnek, de úgy gondoljuk, hogy ennél többet is elérhettünk volna. Szóval mindkét dolog miatt csalódottak vagyunk, mert pár dolgot jobban is csinálhattunk volna. Azt gondolom, hogy több volt ebben, de a kinti feltételek tényleg nagyon nehezek és kiszámíthatatlanok voltak.”

„Ha megnézzük a teljes képet, akkor azt mondhatjuk, hogy sokkal több pontot is szerezhettünk volna a büntetés előtt. Egyszerűen csak jobb munkát végezhettünk volna, amiből tanulnunk kell és arra törekednünk, hogy most minden jobban menjen. Ez nem mindig könnyű, de csapatként haladunk előre, akkor is, ha rossz a helyzet.”

„Mint mondtam, amikor ilyenek nehezek a körülmények, könnyű rossz döntést hoznunk, és többször is ott voltunk a bokszban az új gumikért. Mindez sok mindenre hatással lehet, szóval utólag mindig könnyű okosnak lenni, de egyetértettünk abban, hogy jobban is végezhettük volna a munkánkat.”

