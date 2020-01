Kimi kétszeres, Vettel hatszoros bajnok lenne Schumacher és Hamilton címei nélkül

Mindig érdekes eljátszani a gondolattal, hogy „mi történt volna, ha...” A Motorsport-Total.com ismét megtette ezt, és az aktuális összeállításban egy olyan világbajnoki sorrendet veszünk alapul, amiben Michael Schumacher és Lewis Hamilton címei nem léteznek.

Schumacher a pályafutása során 7x ért fel a csúcsra, míg Hamilton 6x, de a brit még mindig aktív, és igen jó esélyei vannak arra, hogy idén beállítsa a német legenda rekordját, és azt 2021-ben akár meg is döntse.

Michael a Benetonnal két címet nyert, majd ezt követően egy hosszabb szünet következett számára a Ferrarival. A kemény és áldozatos munka azonban mindenért kárpótolta, mert az olaszokkal zsinórban ötször lett világbajnok.

A másik oldalon Hamilton egy hasonló karriert futhat be, hiszen a brit igen hamar világbajnokká vált, már a második F1-es évében a McLarennel. Igaz, ez 2007-ben, az első királykategóriás idényében is sikerülhetett volna de a szerencse nem állt mellé, és Kimi Räikkönen nevető harmadikként elvitte a trófeát.

The start: Kimi Raikkonen takes the lead in front of Ralf Schumacher Fotó készítője: Ferrari Media Center

A finnek ez az első ferraris évében sikerült, és azóta a Ferrari nem is volt bajnok az egyéni versenyben. Ehhez 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben álltak nagyon közel, bár a 2017-es és a 2018-as gép is kellően erősnek tűnt ehhez, de a hibák megbosszulták magukat.

Szóval vessünk egy pillantást arra, hogy hogyan nézne ki a világbajnoki sorrend, ha Schumacher és Hamilton címei nem léteznének. Nyilván ez nem lett volna ilyen egyszerű, mivel abban az esetben talán minden másképp alakul, hiszen a német és a brit helyén is ült volna valaki. Ez most tisztán csak arról szól, hogy mi történt volna, ha a két rekorder címei nem léteznének, szóval nem kell véresen komolyan venni a dolgot.

Ennek alapján Damon Hill 1994-ben és 1995-ben is bajnokságot nyert volna, nemcsak 1996-ban. 1996-hoz hasonlóan az 1997-es, az 1998-as és az 1999-es év is változatlan marad, hiszen 1997-ben Jacques Villeneuve győzött, majd az azt követő két évben Mika Häkkinen. A McLaren versenyzője 2000-ben azonban kikapott Schumachertől.

Podium: second place Rubens Barrichello, Ferrari, race winner Michael Schumacher, Ferrari, third pla Fotó készítője: Sutton Images

Sőt, Mika régi nagy csapattársa, David Coulthard is felérhetett volna a csúcsra, mivel 2001-ben a skót volt a második helyezett. DC mellett Rubens Barrichellónak is lehetne címe, ráadásul rögtön kettő, hiszen 2002-ben és 2004-ben a német mögött második lett. A két „Barrichello-cím” közé egy „Räikkönen-győzelem” ékelődhetne be a McLarennel. A finn akkor csupán 2 világbajnoki ponttal számolt kevesebbet, mint Schumacher.

Felipe Massa 2008-ban egyetlen 1 világbajnoki egységgel számolt kevesebbet, mint Hamilton, így neki is lehetne egy címe, míg Nico Rosberg, aki 2016-ban a valóságban is az immáron hatszoros világbajnok előtt zárt, 2014-ben és 2015-ben szintén ott lehetett volna a csúcson a domináns Mercedesszel.

Sebastian Vettel ugyancsak szépen profitálna ebből. A Red Bullal 2010 és 2013 között minden címet begyűjtő versenyző a Ferrarival 2017-ben és 2018-ban végzett volna az élen az összetettben. Valtteri Bottas sem maradhatott volna ki a sorból. A Mercedes finn versenyzője tavaly először volt második a bajnokság végén, így neki is lehetne már címe.

A hipotetikus világbajnoki táblázat, benne az új címekkel:

1994: Damon Hill (1)

1995: Damon Hill (2)

2000: Mika Häkkinen (3)

2001: David Coulthard (1)

2002: Rubens Barrichello (1)

2003: Kimi Räikkönen (1)

2004: Rubens Barrichello (2)

2008: Felipe Massa (1)

2014: Nico Rosberg (1)

2015: Nico Rosberg (2)

2017: Sebastian Vettel (5)

2018: Sebastian Vettel (6)

2019: Valtteri Bottas (1)

