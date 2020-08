Kimi az autókról: az első kocsim egy Lada volt, de nincs bajom az elektromos autókkal se

Raikkonennel még a Magyar Nagydíjon után készített interjút az F1-Insider.com, a téma ezúttal azonban korántsem a Forma-1 volt, hanem Kimi személyes kapcsolata az autókkal. A finn Iceman azt is elárulta, hogy mi volt az első autója.

„Egy Lada volt, ingyen kaptam egy barátomtól, amikor megszereztem a jogosítványomat. Nem volt semmi különleges benne, elvitt A-ból B-be.”

Kimi Raikkonen természetesen nem autós iskolában tanult vezetni, erről is beszélt: „A gokartozással kezdődött minden, majd a testvéremmel vezettünk utcai autókat a birtokunkon, az biztosan segített.”

Raikkonen ugyanakkor továbbra sem tudott választ adni arra, hogy a finnek mitől teljesítenek különlegesen jól a motorsportokban.

„Az emberek mindig ezt kérdezik, de nem tudom, hogy van-e valami speciális gén a finnekben, de egy dolog biztos: a motorsport, különösen a rali nagyon népszerű Finnországban.”

„Emellett fiatalon könnyen gyakorolhatsz, még akkor is, ha nincs meg a jogosítványod, éjjel nappal vezethetsz vidéken, senki nem fog zavarni, ez is hozzájárul ehhez valószínűleg.”

Kimi elmondta azt is, hogy a privát életében is egy Alfa Romeo Stelviot használ, és kitért arra is, mitől különlegesek az olasz autók.

2020-alfa-romeo-stelvio

„Szerintem igen könnyű megkülönböztetni az olasz autókat, a dizájn egyből kitűnik, ahogyan minden olasz márka esetében, talán ez a legnagyobb különbség más autókhoz képest, mivel ma minden autó egyre inkább ugyanúgy néz ki.”

Kimi a Ferraritól ajándékba megkapta azt az autót, amellyel megnyerte a 2018-as Amerikai Nagydíjat, ő azonban egyelőre még nem vitte ki azt pályanapra.

„Van két (Forma-1-es) showautóm, motor és sebességváltó nélkül, és persze az eredeti, elméletileg bérelhetnék egy pályát, hogy azon körözzek, de ez rengeteg időbe telne, mivel nagyon sok szerelőre van szükséged az autóhoz.”

Kimi fia, Robin már többször is gokartozott, a finn pedig azt is elárulta, hogy már utcai autót is vezetett, de csak a térdén ülve, a saját birtokukon, de szerinte ha már valaki képes elvezetni egy gokartot, akkor az utcai autóval se gyűlne meg a baja, mert ma az automata sebességváltók miatt ez sokkal könnyebb, mint amikor neki még a kuplungozást kellett tanulnia.

Kimi Raikkonen, Ferrari with his wife Minttu Virtanen, son Robin Raikkonen, and trainer Mark Arnall Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Arra sem tudott válaszolni még Kimi, hogy vajon Robin is annyira tehetséges-e, mit ő.

„Nem tudom, mindketten élvezzük ezt, nem mérjük az időt, és csak engedem, hogy azt vezessen, amit akar. Természetesen ha évek múlva majd versenyezni akar, az más történet lesz, de most még csak élvezetből csináljuk.”

Raikkonen végül az elektromos autókról is elmondta a véleményét:

„Nem tudom hány éven belül, de az összes autó elektromos lesz, de jók, természetesen még meg vannak a maguk korlátjaik a hagyományos autókhoz képest, de még nem látni, hogy mit tartogat a jövő, és melyik technológia lesz a befutó, de nekem semmi kifogásom ellenük.”

Ajánlott videó: