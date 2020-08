Kimi 40 évesen is úgy kezeli az az autót, mint fénykorában – VIDEÓ

Az Alfa Romeo és Raikkonen számára nem úgy indult a 2020-as szezon, ahogyan azt elképzelték, a svájci alakulatnak idén önerőből még nem sikerült a pontszerzés, csak Giovinazzi tudott 2 pontot szerezni a kaotikus szezonnyitó Osztrák Nagydíjon.

Kimi Raikkonena múlt hétvégi Spanyol Nagydíjon először juttatta be az Alfa Romeot az időmérő második szakaszába, ráadásul még Esteban Ocont is megverte a közepes keverékeken.

A versenyen aztán a pontszerzés nem sikerült, de nagy csatákat vívott a középmezőnyben, többek között George Russell ellen, aki maga is élvezi, hogy végre tud másokkal is csatázni. Kimi az első előzési kísérleténél majdnem nekicsúszott azonban a britnek, de fantasztikus korrigálást mutatott be a kanyar közepén, miközben a Williams ott volt a külső íven mellette.

A finn elmondta, hogy addig fog versenyezni, amíg jól érzi magát, mert ez számára „már csak egy hobbi,” de lehet, hogy az év végén elköszön a száguldó cirkusztól, hogy fia, Robin gokartos karrierjét vezesse.

