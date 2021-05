Kik a leggazdagabbak a Forma-1 világában?

Szerencsére - hasonlóan a telivér lóversenyzéshez, amely a "királyok sportja" - az F1 presztízse és státusza a világ leggazdagabb embereit vonzza. Vessünk hát egy pillantást rájuk!

Előételként gondoljunk csak arra a Claro-matricára a Red Bull Racing autójának hátsó szárnyán. A Claro az America Movil dél-amerikai része, a Forbes Global 2000-ben szereplő, közel 200 000 alkalmazottat foglalkoztató, mexikóvárosi székhellyel rendelkező távközlési csoport - a jelentések szerint bevételei 50 milliárd dollárnál is magasabbak. Az elnök, Carlos Slim Helu jelenlegi vagyona a Forbes szerint 62,8 milliárd dollár - e cikk írásakor ő a világ 16. leggazdagabb embere.

Ő - a fiával, Carlos Slim Domittal együtt - Sergio Perez pénzügyi támogatója, aki 2021-ben csatlakozott a csapathoz. Perez karrierje szorosan kapcsolódik a Slim családhoz a Telmex telekommunikációs cégükön keresztül, amely szponzorként segítette Checo útját az amerikai Skip Barber együléses sorozatból egészen az F1-ig.

A Claro-matrica, amit Perez a Red Bullhoz hoz, egy olyan autóra van erősítve, amely néhány emberek tulajdonában van, akikre hamarosan rátérünk, és akik közül az egyik az 56. helyen áll a gazdagok listáján. A nettó vagyona 26,9 milliárd dollár, és a cég kevesebb mint felét birtokolja!

Ez egy szédítő példa, de megmutatja, mekkora pénzmennyiség pörög a száguldó cirkuszban.

Ki a leggazdagabb csapattulajdonos az F1-ben?

Dietrich Mateschitz a Red Bull Racinget és az AlphaTaurit birtokló Red Bull energiaital-gyártó cég társalapítója, 49%-os tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. A 76 éves osztrák annyira szereti az F1-et, hogy nem egy, hanem két csapatot is megvásárolt (a Jaguart, majd a Minardit).

A háttértörténete a következő: amikor Thaiföldön fogkrémet forgalmazott, találkozott a Krating Daeng nevű itallal, és rájött, hogy milyen hatékony a jet-laggel szemben. Miután együttműködött a készítőjével, Chaleo Yoovidhyával, 1987-ben piacra dobták a Red Bull "nyugatiasított" változatát, amely gyorsan világelső lett az energiaitalok piacán.

Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull

A Red Bull első motorsport-kapcsolata Gerhard Berger szponzorálásán keresztül valósult meg, később pedig a Sauber F1-es csapat 60 százalékát birtokolta a vállalat- egészen addig, amíg össze nem veszett Peter Sauberrel amiatt, hogy Enrique Bernoldi helyett Kimi Raikkönent igazolta le a svájci istálló! 2004 novemberében Mateschitz egy fontért megvásárolta a Jaguar Racing csapatot a Fordtól, majd egy évvel később - Gerhard Bergerrel - megvásárolta a Minardi-csapatot Paul Stoddarttól, és átnevezte Scuderia Toro Rossóra.

A Christian Horner csapatfőnök által irányított Red Bull Racing négyszer nyerte meg az F1-es világbajnokságot Sebastian Vettellel. Az STR, amely a Red Bull F1-es juniorcsapata, 2008-ban nyerte meg első nagydíját Vettel révén, majd 2020-ban átnevezték AlphaTaurira, hogy ezzel népszerűsítse a divatmárkáját a Red Bull.

Mateschitz tulajdonában van a Red Bull Ring versenypálya is Spielbergben, amely az F1-es Osztrák Nagydíjnak ad otthont. Yoovidhya 2012-ben meghalt, és fia, Chalerm (aki szintén otthonosan jár a paddockban) most a cég 51%-át birtokolja, ami technikailag a leggazdagabb csapattulajdonossá teszi őt az F1-ben - legalábbis képletesen, hiszen Mateschitz neve áll az ajtó felett.

Ki a leggazdagabb pilóta az F1-ben?

Az F1 leggazdagabb aktív versenyzője Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok évi 55 millió dollár körüli fizetést kap, nettó vagyona pedig 300 és 500 millió dollár között mozog. A Mercedes, a Tommy Hilfiger, a Monster Energy, a Bose, a Puma, az IWC, a Sony, a Gran Turismo és az MV Agusta cégekkel kötött támogatói szerződések valószínűleg a felső határig emelték a bankszámláját.

Lewis Hamilton, Mercedes in the Press Conference

Az az ember, akivel Hamilton a világbajnoki győzelmek tekintetében egy szinten van, Michael Schumacher, a feltételezések szerint 600-800 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. A Forbes 1999-ben és 2000-ben is a legjobban fizetett sportolóként tartotta számon, és állításuk szerint a Ferrarinál az évi 80 millió dolláros fizetés jelentette a csúcsot.

Ki a leggazdagabb versenypromóter az F1-ben?

A Forma-1-es futamokhoz rengeteg gazdag ember kötődik, mint például a szingapúri ingatlan- és szállodamágnás, Ong Beng Seng - aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy városa az utcáira vonzza a futamot. Szintén a rendkívül vagyonosok közé tartozik az austini Circuit of the Americas befektetője, John DeJoria. A Paul Mitchell hajápolási termékek társalapítója szintén néhány milliárd dollárt ér. Albert monacói herceg szintén milliárdosnak számít, akinek hercegségében a leghíresebb futamot rendezik.

HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa on the podium

És ott van még Bahrein és Abu Dhabi, amelyeknek a Nagydíjait gyakorlatilag a királyságok királyi családjai irányítják. A bahreini királyi család személyes vagyona 4 milliárd dollár fölött van - Szalmán koronaherceg a verseny és általában az F1 egyik leglátványosabb támogatója. Az öböl menti szigetország szuverén vagyonalapján, a Mumtalakaton keresztül a McLaren befektetője is. Vagyonának értéke 17 milliárd dollárra tehető.

Mindeközben Abu Dhabi emírje, Khalifa sejk irányítja a befektetési hatóságot, amely 875 milliárd dolláros vagyonával a legnagyobb összeg, amelyet egy államfő kezel. Családjának vagyonát szintén 150 milliárd dollárra becsülik.

Zak Brown, McLaren Racing CEO and Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, CEO of the Bahrain Economic Development Board and McLaren Shareholder

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images