Kifizetődtek a Red Bull elemzései: „Megtaláltuk az ellenszert”

Miután Valtteri Bottas és Lewis Hamilton is megkapta már az új motorját, a Mercedes pilótái látványosan gyorsak voltak az egyenes szakaszokon, a Red Bullnál pedig nem is értették, hogy mi állhat ennek a hátterében.

Persze nem csak magáról az erőforrásról volt szó, de Törökországban például valóban jelentős volt az eltérés. A bikásoknak tehát válaszkeresésbe kellett kezdeni, hiszen nem hagyhatják ellógni a riválisukat, mert akkor Max Verstappen bajnoki esélyeinek lőttek.

„Azóta sok intenzív megbeszélésen és elemzésen vagyunk túl. Elméletben megtaláltuk az ellenszert, de látnunk kell még, hogy ez a gyakorlatban is beválik-e” – nyilatkozta Marko a Kronen Zeitungnak. Az osztrák szerint ráadásul megvan a formulájuk a bajnoki címhez.

„Két további győzelemre és négy dobogós helyezésre lenne még szükségünk. Ezzel meg lehetne nyerni a világbajnoki címet.” Marko emellett kiemelte, hogy Sergio Perez is egyre jobb formában van, a mexikóira pedig fontos szerep hárulhat a megmaradt hat futam során.

„Perez jól megy, de sajnos Bottas is a legjobbját nyújtja.” A bajnokság végkimenetele tehát az autók erősségei mellett az istállók pilótáin is fog múlni, és tényleg kíváncsian várhatjuk, hogy melyik helyszín kinek a sikerével zárul majd. A tapasztalt szakember pedig azt nyilván nem akarta elárulni, hogy mi is az az említett ellenszer.

