Kiengedték Albont a kórházból, továbbra is célkeresztben a szingapúri futam

A thaiföldi-brit versenyzőnél a műtét után egy ritka komplikáció lépett fel, összeomlott a légzése, így lélegeztetőgépre kellett tenni és az intenzív osztályra szállították szombat este.

Szerencsére gyorsan javult az állapota és a Williams már hétfőn arról számolt be, hogy kikerült az intenzívről, ám továbbra is kórházban kell maradnia megfigyelés alatt.

Andrew Benson, a BBC Forma-1-es szakújságírója szerda reggel Twitter-csatornáján a Williamstől kapott információk alapján közölte, Albont kiengedték a milanói kórházból és hazatért monacói otthonába, ahol folytatódik rehabilitációja.

A grove-i alakulat elmondta, a versenyző felépülése a tervek szerint halad és továbbra is célja, hogy részt vegyen a következő, szingapúri versenyhétvégén.

Albon helyét Nyck de Vries vette át Monzában, nem is akárhogy. A holland pilóta az időmérő edzésen a számos rajtbüntetésnek is köszönhetően a nyolcadik rajtkockát szerezte meg, majd a futamon kilencedikként ért célba, pontokat szerezve a csapatnak. Amennyiben Albon mégsem tudna elindulni Szingapúrban, jó eséllyel újfent a holland ugrana be helyette.

