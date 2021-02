Kiegyenlítik az F1-es motorok teljesítményét 2022-től, a fagyasztások ellenére is

Az F1 a múlthéten hivatalosan is bejelentette, hogy a csütörtöki ülésükön a csapatok egyöntetűen megszavazták az erőforrásokra vonatkozó fejlesztési fagyasztásokat, így azokat 2022-től nem szabad fejleszteni, míg a következő motorformulát előre hozták 2025-re.

A megállapodás a Red Bull motorkérdése miatt jött létre, mivel a Honda az ősszel bejelentette, hogy már 2021-ben kivonulnak a Forma-1-ből. Az osztrák csapat 2022-től is a Honda motorjait fogja használni, azokat a Red Bull Powertrains fogja üzemeltetni.

Korábban a Red Bull és a Ferrari is beszélt egyfajta egyensúlyozó rendszerről, ami megakadályozná, hogy évekre hátrányba kerüljön egy csapat a rosszul sikerült motorja miatt, azonban ezt a Mercedes nem értékelte.

A csütörtöki szavazást követően is úgy tűnt, hogy ez a mechanizmus nem veti meg a lábát az F1-be, mivel az nem került be az új szabálykönyvbe, azonban most Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke azt mondta, hogy bár még nem került be a szabálykönyvbe ez a módosítás, már megszületett egy szóbeli megállapodás a gyártók között, hogy valahogyan csökkentik a motorok közötti különbségeket.

„Bár egyelőre nincs még semmi erről a szabálykönyvben, a többi gyártóval találtunk egy megoldást, amit mindenki támogatott, miszerint az FIA fogja megszilárdítani az erőforrások közötti különbségeket, így a gyártókat kivettük a képből” – mondta Horner a Red Bull bejelentését követő sajtóeseményen, amelyen a Motorsport.com is részt vett.

„Ez a megállapodás ellátja az FIA-t a szükséges erővel ahhoz, hogy a felek igazságos megállapodáshoz jussanak, ez nagyon fontos, és szerintem ezt minden gyártó vezetősége tudja.”

Horner elárulta, hogy a Honda annak érdekében, hogy a lehető legjobb motort hagyja a Red Bullra, a 2022-es fejlesztéseik egy részét is előrehozta.

„2022-ben érkezik az E10 üzemanyag az F1-be, a Honda pedig már az arra az évre szóló szabályoknak megfelelően fejleszti számunkra a motort. A motorokat a fagyasztás előtt fogják átadni nekünk, de 2022-ben még segítenek majd a motorok üzemeltetésében.”

„A Honda idén még ugyanúgy együtt fog dolgozni velünk, december 31-ig elkötelezettek még a Forma-1 mellett, addig pedig együtt dolgoznak majd az üzemanyagpartnerünkkel, az ExxonMobillal, hogy készen álljon a motor az E10-es üzemanyagra, ami a legnagyobb (motorokat) érintő változás a következő év előtt."

