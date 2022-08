Kidobott pénz volt a Red Bull részéről a Powertrains létrehozása? Marko válaszolt a kérdésre!

Helmut Marko nagyon elégedett a Red Bull Racing és a Honda megújított együttműködésével. A japán motorszállítónak 2023-tól kellett volna átadnia az erőforrás üzemeltetését a Red Bull Powertrainsnek, de ezt elhalasztották. Ennek eredményeképpen a Honda 2025-ig, vagyis a Porsche esetleges belépése előtti évig marad felelős a motorért a színfalak mögött.

Marko a Motorsport.com hollandiai kiadásának mesélt a meghosszabbított szerződésről. Az osztrák örül, hogy változás történt a japánok gondolkodásában. Az eredeti terv szerint a Red Bullnak 2023-tól saját magának kellett volna üzemeltetnie a motorokat. Marko szerint ekkor további problémát jelentett volna a pótalkatrészek beszerzése, a beszállítóik pedig főleg Japánban vannak.

A Red Bull tanácsadója belátja, hogy ez nem lett volna praktikus, és azt mondja, hogy egyébként ez komoly problémát jelentett volna a csapatnak technikailag, logisztikailag és nyelvileg is. Most a Honda továbbra is mindent elintéz, és a csapat a motorok teljes előkészítését is megkapja.

Marko elmagyarázta, hogy ez fontos a Red Bull 2026-os státusza szempontjából. Akkor a Milton Keynes-i csapat szinte biztosan a Porschéval fog összeállni.

A Red Bull Powertrains részben azért jött létre, hogy 2026-ig kezelje a motorokat. Most, hogy a Honda továbbra is dolgozik ezen, felmerül a kérdés: mit csinálnak addig a motorosztály munkatársai? Marko szerint jelenleg háromszáz alkalmazottról beszélnek, és mindannyian a következő motorszabályzaton dolgoznak. Biztosítja, hogy ha 2026-ban egy új márka csatlakozik, akkor az erőket egyesítik.

