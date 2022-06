Kiderült, Perez valójában mikor írta alá új szerződését

A mexikói versenyző karrierje harmadik futamgyőzelmét ünnepelhette, majd pár nappal később jött is a bejelentés, hogy 2024 végéig maradni fog a Red Bullnál Max Verstappen csapattársaként.

A helyzet viszont az, hogy a nagyközönség ekkor már vélhetően tudta, hogy megtörtént a hosszabbítás, mivel Perez nem sokkal a győzelme után elszólta magát Christian Hornernek, amikor azt mondta: „Valószínűleg túl korán írtam alá.”

Amikor az aláírás tényleges időpontjáról kérdezték, a csapat tanácsadója felfedte az igazságot. „A Monacói Nagydíj előtti pénteken kapta meg a szerződéshosszabbítást” – nyilatkozta Marko az osztrák OE24-nek.

„Ezek után szuper motivált volt. Remek, hogy ilyen versenyzőink vannak. Már öt győzelmet szereztünk ebben az évben.” Ezek miatt pedig Marko úgy véli, a nyomás már inkább a Ferrarin van.

Monacói sikerével Perez már csak 15 pontra van a bajnoki tabella élétől, így már ő is bajnokesélyesnek tekinthető. Az osztrák szerint is egyértelmű, hogy nem a Red Bull pilótái állnak nyomás alatt.

„Max továbbra is nyugodt. Neki bőven van önbizalma. Most ők [Ferrari] vannak nyomás alatt. Charles Leclerc-nek most már nehezebb dolga van, a hibák pedig becsúsznak, de ilyen a versenyzés. Monacóban például arra kényszerítettük őket, hogy reagáljanak a bokszstratégiánkra, ők pedig rosszul reagáltak.”

Horner szerint nincs náluk csapatsorrend