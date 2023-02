Kiderült, mikor viszi először pályára a Haas a VF-23-at

A Haas a keddi napon hivatalosan is leleplezte a 2023-as festését, amely egészen sokat módosult a tavalyi idényhez képest. Azt azonban csak egy tavalyi modellre rakták rá, hiszen az ideit még nem akarták teljes egészében felfedni és vélhetően még nincs is teljesen kész.

Nemsokára azonban ez is megtörténik majd, hiszen a csapatfőnök, Günther Steiner felfedte, hogy ezúttal tartani fognak egy bejáratást, ahol megnézhetik, minden a tervek szerint működik-e. „Természetesen én is osztozom mindenkinek a lelkesedésében az új festés kapcsán” – mondta Steiner a sajtóközleményben.

„Már csak azért is, mert így egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, amit valójában csinálni szeretnénk, mégpedig a versenyzéshez. Nekem tetszik a festés, amely egyértelműen egy újszerű és modern kinézet, ez pedig logikus is, hiszen a MoneyGram oldalán most egy új korszakba lépünk.”

„Izgalmas idők ezek a Forma–1 számára, és jó, hogy mi vagyunk az elsők, akik bemutathatták a festést, de most minden erőnkkel arra koncentrálunk, hogy pályára tudjuk vinni a VF-23-ast, miközben készülődünk az új idényre.”

Az istálló weboldalán megjelent írásból pedig végül az is kiderül, hogy erre február 11-én, Silverstone-ban egy rövidke bejáratás keretében kerül majd sor először, ami azt jelenti, hogy aznap vélhetően már kapunk majd pár fotót is az amerikaiak valódi versenygépéről.

