Kiderült, miért nem rendezik meg idén a Francia Nagydíjat a Forma-1-ben

Franciaország csak nemrég térhetett vissza a Forma-1-be, de idén biztosan nem lesz nagydíj Paul Ricardon. Úgy tűnt, hogy a legtöbb pályához hasonlóan a franciák is csak halasztást kapnak, de kiderült, hogy idén egyáltalán nem rendezik meg a nagydíjukat.

Monaco után Paul Ricard a második olyan helyszín, ahol hivatalosan is elismerték, hogy 2021-re koncentráltak, de minden bizonnyal lesznek még hasonló pályák, melyek kimaradnak a 2020-as naptárból.

A koronavírus okozta válság a motorsportra is jelentős hatással van. A Forma-1 sem kivétel, és július lehet az első olyan dátum, amikor futamot rendezhetnek a kategóriában. Az első 10 nagydíjat már biztosan nem rendezhetik meg az eredeti időpontjukban, és mint az kiderült, Monaco és Franciaország leghamarabb csak jövőre fogadhatják a mezőnyt.

Boullier, aki tevékeny részese a Francia Nagydíj F1-es megrendezésének, a Canal+ kérdésére mondta el, hogy idén miért nem tudták még zárt kapuk mögött sem megrendezni a hétvégéjüket, amire nagyon készültek.

„Minden fogatókönyvet megvizsgáltunk. A zárt ajtók mögötti esemény is terítéken volt, beleértve a halasztást. A Francia Nagydíj jelentős hatással van a déli régió gazdaságára. A határozatot pedig az állam nemrégiben bejelentett határozataival hozták meg. Ez egy felelősségteljes döntés, és kiemelkedő fontossággal bír az egészség.”

Paul Ricard track walk Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Franciaországban is jelentős korlátozások léptek érvénybe. A kormány továbbra sem teszi lehetővé a nagyobb események megtartását. Tíznél több ember nem gyülekezhet nyilvánosan. A köztársasági elnök még április végén jelentette be, hogy a nagyközönségnek szóló rendezvényeket legalább július közepéig elhalasztják.

A Forma-1-ben azonban még egy közönség nélküli nagydíj megrendezéséhez is több mint 1000 ember jelenléte szükséges, kezdve a helyi stábbal. „Ez nem a választás kérdése volt. Ha zárt ajtók mögött is rendezel meg egy nagydíjat, akkor is sok emberről van szó. Összehasonlításképpen ugyanaz a futballban 200 főt jelent. A Forma-1-ben 10-15x annyi emberről van szó.”

„Nagyon sok ember érintett ebben, és nem voltunk jó helyzetben a kormány által felvezetett egészségügyi kérdésekkel. Szóval nem volt lehetséges a nagydíj megrendezése.” - folytatta Boullier, aki szerint a halasztás is lehetetlen volt.

„Megnéztük, beszélgettünk erről a szövetségi hatóságokkal, és az F1 vezetőivel. A Francia Nagydíj is a naptárban szerepelt, amit az F1 és az FIA kezel. Paul Ricard számára azonban nem volt lehetséges az esemény megrendezése. Nem találtunk potenciális új időpontot.”

A Francia GP szervezői most csak arra törekednek, hogy felkészüljenek a 2021-es évre, amire bőven lesz idejük, de sok függ attól, hogy hogyan alakul a vírushelyzet, annak milyen hatásai lesznek a következő évre.

