Kiderült, miért nem ment át Hamilton DRS-e a brazíliai teszten

A pénteki napot követő teszten derült ki, hogy Hamilton hátsó szárnya egy adott ponton a megengedett 85 milliméternél nagyobbra nyílt. A Mercedes már akkor is sejtette, hogy valamilyen műszaki hibáról lehetett szó, de mivel az FIA lefoglalta a kérdéses elemet, így a pontos okot nem tudták.

A Katari Nagydíj előtt azonban visszakapták a hátsó légterelőt, a csapat pedig alapos elemzést végzett rajta és megtalálta a probléma forrását. „Visszakaptuk a szárnyat, és ahogyan azt sejtettük, hibás volt. Az időmérő során tört el” – mondta Toto Wolff csapatfőnök.

„A jobb oldalon nem feleltünk meg a 85 mm-es rés tesztjének. A bal oldalon és középen is rendben volt, csak a jobb oldala hibádzott, de az is csak minimálisan. Ez pedig rendben van. Nem volt lehetőségünk megvizsgálni, és nem is érvelhettünk azzal, hogy meghibásodott.”

„Most azonban kiderítettük, hogy két csavar lazult ki, és ez vezetett az egészhez. Ez ráadásul nem is nagyon befolyásolta a köridőt, de már nem tudunk rajta változtatni. Jelentették a felügyelőknek, de ezt most másként kezelték, mint a korábbi hasonló eseteket a parc fermében.”

Miközben a Mercedest továbbra is zavarja, hogy a sérülést nem vették figyelembe a döntéshozásnál, Wolff egyértelművé tette, hogy nem akarnak további időt és energiát pazarolni erre az ügyre.

„Már továbbléptünk. A futamnak már vége. Nyilvánvalóan sikerült megfordítanunk az egészet. Csak azt bánom, hogy Lewis nem tudott több pontot szerezni a sprintkvalifikáción. Ez viszont már a múlt. A szabályok most bizonyos szempontból visszaálltak, mi pedig minden tőlünk telhetőt megteszünk a mostani versenyen és a hátralévő kettőn is.”

