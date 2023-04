Kiderült, miért került ki a korábbi pilóta a Sky F1 csapatából

Martin Brundle, Karun Chandhok, Anthony Davidson, Jolyon Palmer, Paul di Resta. Csak néhány név azon versenyzők közül, akik az utóbbi években rendszeresen jelen vannak a Sky F1 közvetítéseiben. Herbert is közéjük tartozott, de 2022 végén egy váratlanul érkező telefonhívás után kikerült a csapatból.

A háromszoros futamgyőztes pedig most a Mirrornak mesélt arról, hogyan tudta meg, hogy már nem számítanak a szolgálataira. „Nem én döntöttem a távozás mellett – azt gondoltam, hogy minden rendben van!”

„Decemberben aztán jött egy hívás, és szóltak, hogy változnak a dolgok. Nem indokolták meg, hogy miért, vagy hogy mi változik. Említettek valami közösségi médiás dolgot és ennyi. Nem igazán tudom [az okát].”

„A Sky-nál mindig csinálnak ilyen előfizetői pontozást, ahol 1-től 10-ig lehet értékelni a szakértőket. Én mindig tisztában voltam vele, hogy ebből a szempontból elég népszerű voltam. Kár érte, de már túl vagyok ezen. Továbbléptem.”

Nagy-Britanniában a Channel 4 is tudósít a futamokról, de idén ők sem fogják alkalmazni Herbertet. „Ez nem került szóba. 11 évet húztam le a Sky-nál és jó volt. Most már más dolgokat csinálok. Sok más lehetőség is van, és egyelőre nincsen tervben, hogy visszatérek a TV-képernyőkre” – zárta gondolatát Herbert, akinek sokszor markáns véleménye volt a sportban történt eseményekről.

